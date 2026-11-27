Muchos profesionales en transición laboral no tienen claro cuáles son sus fortalezas. Casi nunca se debe a la falta de talento; sino de método. Después de años en una empresa, es común definirse por el cargo y no por lo que realmente se sabe hacer bien.

En esta edición de 20 en Empleabilidad, Juan Matute, director y consultor Asociado de LHH Perú, propone cinco claves para identificar esas fortalezas y aprovecharlas en la búsqueda de un nuevo reto profesional.

La primera es mirar los logros y no el cargo. Matute sugiere anotar cinco resultados de la carrera, grandes o pequeños, y preguntarse qué se hizo específicamente en cada uno: negociar, organizar, convencer, analizar. Lo que se repita en esa lista es una fortaleza. La segunda es consultar a quienes trabajaron con nosotros, como un exjefe, un par o alguien del equipo, con una pregunta simple: “¿Para qué me buscarías a mí?”.

Los demás suelen ver con claridad lo que uno da por sentado porque le sale natural.

“Conocer nuestras fortalezas es la base para contar nuestra historia con claridad en nuestro CV, en LinkedIn y en cada entrevista”, señaló.