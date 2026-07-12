Con una población que continúa envejeciendo, al Perú le quedan menos de 20 años para aprovechar el bono demográfico, advierte un análisis de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

El bono demográfico, explicaron, es un periodo de tiempo en el cual la proporción de personas dependientes con relación a las personas potencialmente activas se encuentra en un nivel bajo, lo que significa que se necesitan menos recursos para sostener a niños y adultos mayores.

Los recientes resultados de los Censos Nacionales 2025 evidencian que los adultos mayores de 60 años o más representan el 14.8% de la población nacional, equivalente a cerca de cinco millones de personas. Esta cifra es 3.1 puntos porcentuales mayor a la registrada en el censo de 2017.

En paralelo, la población menor de 15 años descendió a 22.7%, una reducción de 3.8 puntos porcentuales frente al censo anterior.

Para ComexPerú, este cambio en la estructura de la población refleja un avance del proceso de envejecimiento y reduce el tiempo para aprovechar el bono demográfico que, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), llegaría a su fin en el 2045.

Además, se proyecta que la población adulta mayor siga aumentando en las próximas décadas. Actualmente, alrededor de uno de cada 10 peruanos pertenece a este grupo etario, pero para el 2050 la proporción sería de uno por cada cuatro habitantes.

Pese a que en 2025 la relación de dependencia se redujo frente a los resultados del 2017, esta disminución responde al último tramo del bono demográfico y se prevé que el indicador vuelva a incrementarse en los próximos años conforme avance el envejecimiento de la población.

El resultado actual no es menor, pues evidencia que por cada 100 personas en edad de trabajar - de 15 a 59 años- hay 60 personas dependientes entre niños y adultos mayores.

Asimismo, los departamentos con la mayor relación de dependencia son Loreto (79.6%), Amazonas (75.3%), Ucayali (71.3%) y Huancavelica (70.6%).

Loreto entre las regiones con el panorama más adverso en bono demográfico. | Andina

¿Cómo afrontar el fin del bono demográfico?

Frente a este escenario, ComexPerú sostiene que el principal reto será generar suficientes empleos adecuados para la población en edad productiva, de modo que se pueda acumular ahorros para su vejez y reducir una futura dependencia del Estado.

Para ello, planteó como principal objetivo articular la oferta educativa con la demanda del mercado laboral, alineando las carreras con las competencias que requieren las empresas, además de implementar mecanismos de aprendizaje dual que combinen la formación en las aulas con prácticas remuneradas , siguiendo experiencias implementadas en Corea del Sur y Suecia.

Además, consideran necesario desarrollar sistemas de cuidado para adultos mayores, ya que la infraestructura y los programas especializados toman años en implementarse, mientras la demanda seguirá creciendo a medida que avance el envejecimiento de la población.