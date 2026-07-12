El empleo formal continuó creciendo en mayo a nivel nacional, mostrando una aceleración en las empresas privadas, reporta un reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) con datos de la planilla electrónica de la Sunat.

A nivel general, considerando tanto el sector público como el privado, los puestos de trabajo formales aumentaron en 4.2%, equivalente a 251 mil nuevos trabajadores durante mayo.

Solo en el sector privado, el empleo en las empresas creció en 5.4%, acelerándose frente a lo registrado en abril (4.9%). Este avance representó a 237 mil nuevos puestos de trabajo.

Solo en el sector privado, el empleo en las empresas creció en 5.4%, acelerándose frente a lo registrado en abril (4.9%). (Imagn: BCRP)

Uno de los sectores que más contribuyeron a la creación de empleo formal en las empresas fue el de servicios, que incorporó 98 mil puestos de trabajo. Le siguieron los rubros de comercio y agropecuario, que generaron puestos para 51 mil y 38 mil nuevos empleados, respectivamente.

En detalle, cada actividad económica que generó mayores puestos de trabajo en mayo tuvo el siguiente desempeño:

Servicios: Tienen 2,358 millones de trabajadores, sumaron 98 mil empleos (4.3%).

Comercio: Tienen 807 mil trabajadores, con 51 mil nuevos puestos (6.7%).

Agropecuario: Tienen 442 mil trabajadores, lo que significó 38 mil empleos adicionales (9.5%).

Minería: Tienen 151 mil trabajadores, con un aumento de 18 mil (13.7%).

Construcción: Tienen 263 mil trabajadores, con 17 mil puestos más (7.1%).

Manufactura: Tienen 520 mil trabajadores, con 9 mil nuevos empleos (1.8%).

Por el contrario, pesca fue la única actividad que registró una caída en el empleo formal privado. El sector perdió alrededor de 1,000 puestos de trabajo, lo que representó una reducción de 3.6% respecto a mayo del año anterior.