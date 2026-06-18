La agroexportadora peruana busca ampliar el aprovechamiento comercial de la pitahaya mediante productos de valor agregado. (Foto: composición/Epic Farms)
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Dax Canchari Reyes
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Tras consolidarse en la exportación de pitahaya fresca, Epic Farms, agroexportadora peruana especializada en el cultivo y comercialización de esta fruta, acelera una estrategia para diversificar su negocio y capturar más valor dentro de la cadena agroindustrial. La empresa viene impulsando nuevas líneas comerciales alrededor de la pitahaya, con el objetivo de ampliar mercados, aprovechar una mayor proporción de su producción y reducir su dependencia de las exportaciones en fresco. ¿Cuáles son sus próximos pasos?

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