El local, que abrió este 23 de abril sus puertas, no solo representa un hito simbólico para la marca sino también un paso estratégico dentro de su plan de crecimiento en la capital.

El nuevo local —el número 13 de la cadena— demandó una inversión de US$ 500 mil y cuenta con un área de 250 metros cuadrados.

Según indicaron a Gestión, con esta apertura, la compañía proyecta un crecimiento de 8% , en línea con su estrategia de consolidación en distritos clave de Lima.

“Más allá de una expansión comercial, esta apertura representa un hito estratégico y simbólico para Flora & Fauna. Hace 10 años nacimos como parte de una tendencia global que hemos impulsado en el mercado local. Hoy, el consumidor peruano entiende que no se trata solo de productos más saludables, sino más limpios”, señaló Erasmo Wong, CEO de la empresa.

Modelo de tienda y propuesta de valor

El concepto de Flora & Fauna se ha posicionado como una “tienda saludable de barrio”, con presencia en distritos como Miraflores, Barranco, San Borja y San Isidro.

La compañía espera recibir entre 300 y 400 personas al día y sumar alrededor de 30 nuevos productos mensuales , lo que permitirá renovar constantemente su oferta.

Comunidad como eje de crecimiento

Desde la compañía destacan que parte del éxito del formato radica en la frecuencia de visita de sus clientes, quienes suelen acudir varias veces por semana, e incluso diariamente. Este comportamiento responde a la integración de la tienda en la dinámica de barrio, donde conviven residentes y trabajadores de la zona.

“Tenemos clientes que van a nuestras tiendas varias veces por semana. Volver al barrio con nuestra tienda 13 reafirma valores como la cercanía, origen y consciencia. Este nuevo local renueva el legado familiar: llevar el bienestar a través de nuestros productos a las nuevas generaciones”, afirmó Eileen Wong, cofundadora de Flora & Fauna.

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Expansión sostenida y visión de largo plazo

El ingreso a Dos de Mayo también marca el cierre de una búsqueda que tomó seis años, lo que evidencia la relevancia estratégica de esta ubicación para la marca.

La vuelta al punto de origen, precisan, ocho décadas después, se convierte en un símbolo de continuidad y adaptación dentro de la evolución del grupo familiar.