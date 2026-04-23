La tienda, ubicada en la avenida Dos de Mayo, marca el retorno de la familia Wong a sus orígenes tras 80 años. Foto: Flora & Fauna/ Referencial.
La tienda, ubicada en la avenida Dos de Mayo, marca el retorno de la familia Wong a sus orígenes tras 80 años. Foto: Flora & Fauna/ Referencial.
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Giancarlos Torres
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La familia Wong vuelve a la avenida Dos de Mayo, en San Isidro, luego de 80 años, con la inauguración de una nueva tienda de Flora & Fauna, su concepto de retail enfocado en alimentación consciente.

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