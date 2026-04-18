Jaime Betancur, director de Negocios Internacionales de Essen, señaló que la empresa cerró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento en ventas de 50% en Perú frente al mismo periodo del año anterior, que fue positivo.

Dicho resultado estuvo impulsado por el crecimiento de 30% en el número de distribuidoras independientes, que realizan la venta directa de sus productos.

“Es nuestra principal fuerza de venta; al cierre de marzo acabamos de romper un récord al tener más de 1,100 distribuidoras independientes, impulsadas por el plan de compensación y capacitación”, indicó a Gestión.

Jaime Betancur, director de Negocios Internacionales de Essen.

Essen impulsa expansión territorial con foco en regiones y nuevos perfiles

La distribución de su red de emprendedoras muestra una mayor presencia en el sur del país, donde se concentra el 60%, seguido por Lima con 30% y el norte con 10%. “Estuvimos en Cajamarca, en reuniones para generar oportunidades con más peruanas y peruanos”, indicó.

Este despliegue territorial responde a la migración de sus emprendedoras desde sus inicios, cuando se concentraba en el sur del Perú y luego se extendió hacia Lima y el norte. En ese proceso, la empresa identifica un cambio en el perfil de sus integrantes.

“Hoy, tenemos alrededor del 5% de emprendedores activos; sin embargo, este grupo está incorporando a más participantes que se animan a ingresar al negocio al conocer el esquema de viajes, beneficios, incentivos y oportunidades de crecimiento”, señaló Nicole Zapata, jefa de ventas de Essen Perú.

Nicole Zapata, jefe de ventas de Essen Perú

Essen alista sede en Huancayo y acelera expansión física en el país

A esta estructura comercial de Essen se suman los centros de experiencia en Lima (Miraflores) y una en Arequipa, sede encargada por las emprendedoras de rango alto. La empresa proyecta ampliar esta presencia física en el corto plazo. “En un mes y medio abriremos una sede en Huancayo y la meta en 2026 es abrir un par más; por ahora estamos manteniendo en reserva los lugares”, adelantó Zapata.

En contraste, la sede que operaba en Trujillo fue cerrada durante la pandemia y no ha retomado operaciones, debido a que las emprendedoras optaron por mantener la venta digital, ya que a la fecha les va muy bien. “Está en nuestro planes reabrirla, pero respetamos mucho la manera en la que ellas quieren trabajar”, explicó.

En términos comerciales, el ticket promedio de sus productos en Perú se sitúa en US$ 215, uno de los más bajos de la región (solo por detrás de Paraguay). Para facilitar la compra de sus utensilios o piezas para cocina, la marca ha incorporado mecanismos de financiamiento, como pagos en 12 cuotas sin intereses y, en algunos casos, hasta 24 cuotas.

Dentro del desempeño regional, Perú destaca como el mercado con mayor crecimiento para la compañía. “Mientras todas la filiales en la región creció 19% en el primer trimestre, en Perú alcanzamos 50%”, indicó Betancur, quien atribuye este resultado al potencial del mercado y a las condiciones del plan de compensación, que figura entre los más competitivos de la región en términos de ingresos para las emprendedoras.

Dentro de la oferta de Essen, los artículos más demandados son las ollas, sartenes, cuchillos premium y la flip (horno portátil).

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Essen ajusta plan de compensación y ¿un robot de cocina?

Como parte de su estrategia, Essen prevé establecer nuevas alianzas con empresas para ampliar la visibilidad de sus productos. También prepara a finales de año es el relanzamiento de su plan de compensación, con ajustes en la propuesta para que las emprendedoras y emprendedores ganen más dinero.

A nivel de portafolio, la empresa evalúa incorporar nuevas líneas, entre ellas “Rein”, un robot de cocina, cuya llegada al país aún no tiene fecha definida.

“Es un producto en desarrollo con algunas líderes (emprendedoras), enfocado en su funcionamiento y en la creación de un mayor número de recetas dentro del robot. Su lanzamiento está en los planes”, adelantó el director de Negocios Internacionales de Essen.

Para este año, la compañía proyecta un crecimiento superior al 30% en ventas y al 2030 planea multiplicar el tamaño del negocio por diez.

DATOS CLAVES.

Operación. En 2025, Essen Perú registró crecimiento en ventas de 25% y en su fuerza de ventas, donde han sumado emprendedoras y emprendedores peruanos, que apuestan por este negocio como alternativa para aumentar sus ingresos.

En 2025, Essen Perú registró crecimiento en ventas de 25% y en su fuerza de ventas, donde han sumado emprendedoras y emprendedores peruanos, que apuestan por este negocio como alternativa para aumentar sus ingresos. Productos. Dentro de la oferta de Essen, los artículos más demandados son las ollas, sartenes, cuchillos premium y la flip (horno portátil).