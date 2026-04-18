La casa de matris de Essen está en Argentina, pero su presencia se exitende a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México. (Foto: GEC)
La casa de matris de Essen está en Argentina, pero su presencia se exitende a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México. (Foto: GEC)
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Edgar Velito
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La marca argentina de utensilios para cocina, Essen, redefine su estrategia en Perú con foco en su red de venta directa, la expansión territorial y la diversificación de canales. La compañía evalúa nuevas alianzas, cambios en su esquema comercial y la incorporación de productos, en un contexto de crecimiento dentro de la región.

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