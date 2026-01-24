El e-commerce representa hoy una porción menor de la venta, pero es identificado como la principal oportunidad de crecimiento. (Foto: Gestión)
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Unión Ychicawa, empresa dedicada a la distribución de menaje para el hogar y la cocina, nació hace 54 años. Quien la fundó fue el inmigrante japonés Yoshimura Ychicawa Shimizu, quien llegó del país del sol naciente en 1924, trabajando en la “Fábrica Nacional de Sombreros Ychicawa”, y posteriormente fundó la “Fábrica Textil Boston S.A.”, “Bazares Ychicawa S.A.” y además fue fundador del Grupo Pana. La empresa ha tenido un buen desempeño en los últimos años. En 2025, cerró con un crecimiento de 5% en ventas y un aumento de 10% en ingresos frente al 2024. Así, este 2026 el foco de la empresas seráa la innovación, el fortalecimiento del B2B (distribuidores y canal Horeca) y la aceleración del B2C vía e-commerce y la ampliación de la capacidad de su centro de distribución. En paralelo, evalúa crecer en Lima con un refuerzo de nuevas marcas y líneas.

