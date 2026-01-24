En 2025, Unión Ychicawa registró un margen bruto e IVU por encima del 10%, desempeño explicado por una renovación intensiva del portafolio y mayor eficiencia operativa. Según su gerente general, Santiago Carreras, la compañía invirtió alrededor de 10 millones de soles, 10% más que en 2024, destinados principalmente a logística, tecnología y almacenaje, incluyendo mejoras en picking y sistemas de gestión.

A nivel comercial, en julio de 2025 la empresa abrió un showroom en San Isidro, orientado a clientes profesionales del canal Horeca, como parte de su estrategia para fortalecer la experiencia de uso del producto. En paralelo, avanzó en la renovación del portafolio, con la incorporación de cerca de 3.000 productos nuevos durante el año. Además, lanzó nuevas marcas y líneas, como Evento (copas de cristal), y reforzó categorías como termos/tomatodos y melamina, esta última en creciente demanda en el mercado. Con esta base, la compañia peruana avanza hacia un 2026 enfocado en el fortalecimiento de su propuesta comercial y capacidad operativa.

Planes 2026: foco en acelerar el B2C vía e-commerce

Unión Ychicawa encara el 2026 con un giro estratégico hacia el B2C vía e-commerce, sin abandonar su base B2B. La compañía proyecta crecer la facturación por encima del 10% este año, con una estrategia que prioriza la venta directa al consumidor como nueva palanca de expansión. El foco está puesto en acelerar la experiencia de compra online, hoy aún marginal en el mix, mediante mejoras operativas que permitan reducir los tiempos de despacho de dos días a 24 horas. “La idea es que tu pedido llegue mañana”, explicó su gerente general, Santiago Carreras, al detallar un plan que combina optimización de procesos, packaging y preparación de pedidos para escalar el canal digital.

Ese avance en B2C se apoya en un refuerzo paralelo del B2B —distribuidores y canal OrecA—, que seguirá concentrando el grueso del negocio, mientras la empresa invierte en logística, tecnología y almacenaje para sostener el crecimiento omnicanal. Tras destinar US$10 millones en 2025 (10% más que en 2024), Unión Ychicawa mantiene para 2026 un plan de inversión enfocado en ampliar capacidades operativas, incluyendo la expansión de alrededor de 30% de su centro de distribución y la consolidación de sistemas de gestión (OMS/TMS). Con esta base, la compañía busca equilibrar el fortalecimiento del B2B con la aceleración del B2C, capturar mayor valor en la venta directa y sostener un crecimiento rentable en el nuevo ciclo.

Reconfiguración logística

Unión Ychicawa ingresa al 2026 con una reconfiguración logística ya en marcha, tras destinar 10 millones de soles en inversión durante 2025, un monto 10% mayor al de 2024, enfocado principalmente en infraestructura, tecnología y eficiencia operativa. El eje de esta estrategia es su centro de distribución de 13.000 m², ubicado en Lima, desde donde atiende tanto al mercado local como a provincias. Para sostener el crecimiento proyectado, la compañía inició un plan de ampliación de capacidad en alrededor de 30%, orientado a mejorar el flujo de mercadería y responder a mayores volúmenes de despacho en un portafolio de alta rotación y fragilidad.

En paralelo, la empresa avanzó en la automatización del almacén, con la incorporación de sistemas como paddle shuttle, y en la digitalización de la operación logística mediante la implementación de plataformas OMS (Order Management System) y TMS (Transportation Management System). Según explicó Santiago Carreras, estas mejoras permiten optimizar el picking, el ruteo y la entrega de pedidos, reducir tiempos de atención y elevar la confiabilidad del abastecimiento, un factor crítico en categorías como vajilla y cristalería. Con esta base operativa, Unión Ychicawa busca que la logística se convierta en una palanca clave para el crecimiento omnicanal en 2026, especialmente en el despliegue del e-commerce y el fortalecimiento de su red B2B.

Nueva tienda fuera del Centro de Lima

Unión Ychicawa evalúa hacia el 2027 la apertura de nuevas tiendas fuera del Centro de Lima, como parte de una estrategia de descentralización comercial. La compañía reconoce que las restricciones de acceso en su actual zona de operación —tráfico, marchas y limitaciones logísticas— afectan la atención a distribuidores y al canal OrecA, por lo que analiza ubicaciones con mayor facilidad de llegada. En ese mapeo preliminar, identificó como zonas de mayor atractivo al cono sur (San Juan de Miraflores y Chorrillos) y al cono norte (Los Olivos y San Martín de Porres), por su dinamismo comercial y capacidad de cobertura.

En paralelo, la empresa deja abierta la opción de franquicias para una etapa posterior, aunque aclara que no forma parte de los planes de corto ni mediano plazo. Antes, priorizará consolidar el modelo fuera del Centro, asegurar escala operativa y definir el formato de tienda que maximice eficiencia y nivel de servicio en cada ubicación.

Canales de venta

Unión Ychicawa mantiene en 2026 un mix de ventas mayoritariamente B2B, con los distribuidores como su principal canal, al concentrar alrededor de 55% de la facturación. La empresa trabaja con una red de entre 900 y 1.000 distribuidores a nivel nacional, a través de los cuales atiende tanto Lima como provincias y abastece, en gran medida, al canal OrecA de manera indirecta. Este último representa entre 15% y 20% de las ventas, consolidándose como un eje clave del negocio por volumen y recurrencia.

En paralelo, el canal moderno —autoservicios y tiendas por departamento— aporta entre 8% y 10% de la venta, mientras que el e-commerce B2C aún tiene un peso reducido, cercano al 2%, pero es identificado como una de las principales oportunidades de crecimiento. A nivel geográfico, cerca de 55% a 60% de la facturación se concentra en Lima, mientras que el 40% restante proviene de provincias, ya sea por ventas directas o a través de distribuidores con cobertura regional.