La agroexportadora de origen belga, FairFruit reubicó 120 hectáreas de cultivos de arveja china y arveja dulce desde la costa peruana hacia Arequipa y la sierra de Huaura, como parte de una estrategia para reducir su dependencia de las lluvias y hacer más resiliente su abastecimiento, según informó el portal Fruitnet. En estas nuevas zonas, el riego por goteo permite asegurar el suministro de agua independientemente de las precipitaciones.

La estrategia toma relevancia ante el escenario climático que enfrenta el agro peruano, con un Fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta el otoño de 2027 y alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027.

El movimiento de la empresa -que cuenta con una filial en nuestro país- se da en un contexto de mayor presión sobre la disponibilidad hídrica para la agricultura. FairFruit indicó que en 2025, 56% de su superficie cultivada en Perú ya utilizaba sistemas de riego por goteo o aspersión, con un ahorro estimado de 300,000 m3 de agua frente al riego exclusivamente por inundación.

Inversión en agricultura regenerativa

La compañía también apunta a implementar prácticas de agricultura regenerativa en todos los campos de los productores con los que trabaja en Perú y Guatemala hacia 2035. El enfoque busca mejorar la salud del suelo, la retención de humedad y el uso eficiente del agua.

En Perú, FairFruit viene diversificando sus zonas de producción e incorporando sistemas de riego para reducir su exposición a los riesgos climáticos. Actualmente trabaja entre siete y ocho regiones, desde la costa hasta los Andes.

En 2025, el 56% de la superficie cultivada de FairFruit en Perú utilizó riego por goteo o aspersión, con un ahorro estimado de 300,000 m3 de agua frente al riego por inundación. (Foto: Archivo)

El mercado de destino también explica la relevancia de asegurar una oferta estable. En 2025, Perú fue el principal proveedor de arveja china y arveja dulce de la Unión Europea, con 28.4% del volumen importado de estos productos, según información de FairFruit.

La empresa también incorporó monitoreo climático semanal para anticipar ajustes en sus cultivos con hasta dos semanas de anticipación y utiliza reportes sobre El Niño para seguir las precipitaciones, la humedad del suelo y el estado de las plantaciones.

FairFruit también financia anticipadamente la siembra de sus productores, con aportes superiores a 2,200 euros por hectárea. El modelo alcanza más de 700 hectáreas en Perú.