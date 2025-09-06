De acuerdo con las proyecciones de Asoporci, el consumo de cerdo crece en promedio un 5% anual. (Foto: Takumi)
De acuerdo con las proyecciones de Asoporci, el consumo de cerdo crece en promedio un 5% anual. (Foto: Takumi)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Pese a la popularidad del chicharrón peruano en el viral “Mundial de Desayunos” disputado en las redes sociales, la carne de cerdo aún enfrenta un reto internacional mayor: lograr su próximo permiso de exportación al mundo.

TE PUEDE INTERESAR

Más exportación de arándanos, pero ¿menos rentabilidad? Así inició la campaña
Establecen nuevos requisitos de calidad para la palta peruana de exportación
Exportaciones peruanas generan más de 1.4 millones de empleos en todo el país
Asia se convierte en la nueva ruta de las exportaciones de café peruano: ¿qué lo motiva?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.