Si hay un torneo gastronómico que ha traspasado fronteras inimaginables, ese sin duda es el que ha organizado Ibai Llanos. Estoy hablando del Mundial de Desayunos, que ya tiene a sus dos finalistas: Perú y Venezuela. El enfrentamiento entre ambas naciones ha generado mucha expectativa. Para que tú puedas votar por tu país favorito, tienes que leer esta nota de todas maneras.

Pero antes de brindarte la información solicitada, es fundamental indicarte cómo es que llegaron los finalistas a este duelo tan decisivo. Ahora están más cerca que nunca de la gloria, pero créeme cuando te digo que no fue nada fácil.

¿Cómo llegaron Perú y Venezuela a la final del Mundial de Desayunos?

Perú

En el caso de Perú, este país (teniendo únicamente al pan con chicharrón, camote y salsa criolla como desayuno) se enfrentó a México (teniendo a los chilaquiles) en los octavos de final del certamen. En dicha fase, la primera nación mencionada ganó con 2.5 millones de votos, los cuales superaron bastante a los 1.2 millones que registró su rival.

Ya en los cuartos de final, Perú estuvo cara a cara con Ecuador. El tema aquí es que Ibai Llanos añadió al desayuno peruano un delicioso tamal. La nación ‘Tricolor’, por otro lado, compitió con el encebollado y el bolón de verde. En esta fase, nuevamente el desayuno ‘bicolor’ mostró su popularidad en redes, ya que consiguió 8.1 millones de votos, mientras que su rival obtuvo 7.8 millones.

Debido a lo anterior, Perú se midió con Chile en una de las semifinales del Mundial de Desayunos. El tema aquí es que en esa instancia se agregó (al pan con chicharrón y al tamal) el café pasado. Todos esos alimentos alcanzaron los 9.8 millones de votos. La nación de ‘La Roja’, en tanto, compitió con la marraqueta y las sopaipillas con pebre, logrando 7.8 millones de votos.

El pan con chicarrón, el tamal y el café pasado vienen a ser el desayuno de Perú en la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. (Foto: @ibaillanos / Instagram)

Venezuela

Venezuela (teniendo las arepas reinas pepiadas) se enfrentó a República Dominicana (teniendo el mangú con los tres golpes) en los octavos de final del certamen. Ahí el desayuno ‘vinotinto’ superó a su rival de turno.

Ya en los cuartos de final, Ibai Llanos añadió al desayuno venezolano ya indicado una lata Maltín y una arepa de carne mechada. Todos esos alimentos se midieron frente a los representativos de Colombia: la arepa de pan y la arepa de maíz con queso. En esta instancia, Venezuela acabó ganando con 2.7 millones de votos. El desayuno ‘cafetero’, en tanto, sumó 1.7 millones de votos.

En semifinales, Venezuela estuvo frente a frente con Bolivia (teniendo las salteñas con el pastel boliviano y con el api), país al que ganó con 5.5 millones de votos. Hay que decir que Bolivia estuvo muy cerca, ya que acumuló 5.2 millones de votos.

La arepa reina pepiada, el huevo frito, el plátano frito, los frijoles negros, el queso rallado, la carne mechada y el Maltín vienen a ser el desayuno de Venezuela en la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. (Foto: @ibaillanos / Instagram)

¿Cómo votar en la final del Mundial de Desayunos?

Habiéndote recalcado todo lo anterior, te indicaré, ahora sí, cómo es que puedes apoyar a Perú o a Venezuela en la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. Realmente, no tendrás que hacer nada del otro mundo. Para brindar tu apoyo al 100 % deberás visitar 3 redes sociales: YouTube, Instagram y TikTok.

YouTube

En el caso de YouTube, tienes que ir directamente al short que publicó Ibai Llanos en su canal oficial y que es sobre la final. Una vez que lo encuentres, dale un ‘Me Gusta’ al comentario que escribió Ibai Llanos mencionando al país de tu preferencia. Ojo con las cuentas falsas. Verifica bien.

Instagram

Entra al perfil oficial de Ibai Llanos en Instagram, busca el video que subió que tiene que ver con la final y ahí tendrás que repetir el paso indicado en el párrafo anterior: darle un ‘Me Gusta’ al comentario que escribió Ibai Llanos mencionando al país de tu preferencia.

TikTok

De la misma manera tienes que actuar en TikTok. Luego de haber llegado al perfil oficial de Ibai Llanos en esta red social, busca el video que tiene que ver con la final y, una vez estés en esa publicación, dale un ‘Me Gusta’ al comentario que escribió Ibai Llanos mencionando al país de tu preferencia.

Habiendo realizado todo lo anterior, ya habrás apoyado a tu desayuno favorito. ¿Te das cuenta que no es nada complicado? Pasa esta información a tus seres queridos y juntos elijan al campeón mundial de los desayunos.