La CTS se deposita en mayo y noviembre de cada año. Foto: GEC.
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José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

Los trabajadores tienen hasta el 31 de diciembre del 2026 para retirar el 100% de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Así lo dispone la ley Nº 32322, publicada en mayo del 2025. Cabe recordar que desde hace seis años se vienen emitiendo leyes similares, las cuales permitieron el retiro del 100% de la CTS.

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