¿Qué ocurrirá a partir del 2027? ¿Cuáles serán las reglas de retiro de la CTS? Si es que no se emite alguna nueva ley relacionada al retiro de la CTS, serán dos las normas que podrán aplicarse, pues no han perdido vigencia.

La primera es el Decreto Legislativo Nº 650, Ley de CTS, publicada en 1991. En sus artículos N° 42 y N° 43 señala que el trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos. Pero agrega que en ningún caso los retiros podrán exceder en su conjunto del 50% del total de la CTS “computada desde el inicio de los depósitos”.

Los trabajadores casi nunca han aplicado esta norma, pues como en las últimas décadas se han dado diversas leyes de retiro de fondos de la CTS para diversos fines, ello genera que luego muy pocos superen el requisito para retirar el 50% de la CTS.

Entonces, quienes hasta este año han retirado el 100% de su CTS, cuando en mayo del 2027 reciban un nuevo abono de la CTS, no podrán disponer del 50% de ese abono, pues sus retiros previos han superado ampliamente el 50% de su CTS “computada desde el inicio de sus depósitos” (Decreto Legislativo Nº 650).

¿Qué ocurría con quienes no retiraron el 100% de su CTS este año? ¿podrán retirar parte de ese fondo en el 2027? Siguiendo la regla mencionada, en muchos casos tampoco se les permitirá el retiro del 50%.

Pero también cabe la posibilidad de que desde el Ministerio de Trabajo se haga una precisión a la norma, para que quienes tienen un saldo de su CTS puedan retirarlo en el 2027, hasta en un 50%.

“No hay claridad en esa norma. Y es casi imposible determinar la CTS desde el inicio de los depósitos. Por eso, una interpretación es que se permita retirar el 50% de lo que se tiene depositado a la fecha”, refirió Mauricio Matos, socio del área laboral de EY Perú.

Retiro de CTS tras intangibilidad de cuatro sueldos

Por otro lado, sigue vigente la ley Nº 30334, publicada el 2015, la cual permite al trabajador retirar el 100% del excedente de 4 remuneraciones. Esta sería también otra norma que puede aplicarse desde el 2027.

Quienes han retirado el 100% de su CTS hasta el 2026, tendrían que esperar alrededor de cuatro años de aportes a su CTS para poder volver a disponer de parte de estos fondos, indicó por su parte César Puntriano, abogado laboralista del estudio Muñiz.

Entonces, no todos podrán retirar parte de su CTS en el 2027, pues habrán las restricciones mencionadas. Teniendo en cuenta este panorama, desde el Congreso de la República ya se empieza a plantear una nueva extensión de la posibilidad del retiro de la CTS al 100%.

El 9 de noviembre, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que propone extender el retiro del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2028. El objetivo es afrontar los efectos que podría tener El Niño en la población.

Al respecto, los abogados cuestionaron esta posibilidad. “La CTS debería ser intangible, salvo una emergencia. El objetivo es ser una especie de seguro de desempleo, para que el trabajador tenga un colchón para cuando se quede sin trabajo”, indicó César Puntriano.

“Han ocurrido tantos cambios sobre la CTS, que se necesitan nuevas reglas claras respecto a su intangibilidad. Debe ser una suerte de seguro de desempleo y debería activarse a la extinción del vínculo laboral, pero no antes”, subrayó Mauricio Matos.