Cada vez que se anuncia un incremento de la remuneración mínima vital (RMV), la atención suele concentrarse en el aumento que recibirán los trabajadores que perciben el ingreso mínimo. Sin embargo, para muchas empresas sus implicancias trascienden la actualización de determinados salarios, ya que una serie de obligaciones laborales y costos asociados toman como referencia la RMV.

Por ello, su alcance debe analizarse desde una perspectiva más amplia. El reajuste del salario mínimo no solo modifica el principal componente de la estructura remunerativa, sino que también incide en beneficios laborales, aportes a la seguridad social y en regímenes especiales que forman parte de la gestión cotidiana de las organizaciones.

Uno de los primeros ámbitos donde se observa este impacto es el trabajo nocturno. La legislación peruana establece que quienes laboran entre las diez de la noche y las seis de la mañana deben percibir una remuneración mínima equivalente a la RMV incrementada en 35%. En consecuencia, cuando la remuneración mínima aumenta, también lo hace el umbral aplicable a estos trabajadores.

La asignación familiar constituye otro ejemplo. Al equivaler al 10% de la RMV, cualquier reajuste de la remuneración mínima se traslada automáticamente a este beneficio que perciben los trabajadores con hijos que cumplen los requisitos establecidos por ley.

La incidencia de esta medida alcanza además a beneficios laborales que forman parte de la planificación financiera de las empresas. El incremento de la RMV eleva las bases de cálculo de conceptos como las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios (CTS) y las provisiones por vacaciones. Del mismo modo, aumentan los aportes vinculados a la seguridad social, como las contribuciones a EsSalud.

Por otro lado, sus implicancias también alcanzan sectores sujetos a reglas laborales específicas. En minería, por ejemplo, la remuneración mínima equivale a la RMV más un 25%, por lo que cualquier modificación de este indicador repercute directamente en dicho piso salarial.

Algo similar ocurre en el régimen agrario. La Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) corresponde al 30% de la RMV, de modo que su monto aumenta cuando se actualiza este referente. Este aspecto resulta especialmente relevante para sectores intensivos en mano de obra, donde pequeñas variaciones en conceptos vinculados a la RMV pueden traducirse en incrementos significativos de los costos operativos.

Más allá de cada concepto en particular, el incremento de la RMV plantea un desafío de planificación para las organizaciones. En un contexto de márgenes cada vez más ajustados y de una creciente necesidad de atraer y retener talento, las organizaciones no solo deben evaluar el impacto inmediato del reajuste, sino también analizar de manera integral cómo estos pueden influir en su planificación laboral y financiera.

José Ignacio Castro es socio líder del Área Laboral de EY Perú