El Ministerio del Interior (Mininter) comunicó este lunes 5 de octubre el inicio de una investigación a raíz de la difusión de un material audiovisual que contendría presuntas expresiones de carácter violento contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Las diligencias están a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según informó el sector, las acciones buscan determinar las circunstancias en las que se produjeron las expresiones registradas en el video, así como identificar a las personas que participaron o aparecen en el material. La Policía desarrolla las diligencias correspondientes con el propósito de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse.

Entre las primeras acciones emprendidas por la Dircote figura la identificación plena de los participantes del material audiovisual. De manera paralela, los agentes verifican la autenticidad e integridad del contenido difundido y analizan el contexto en el que se realizaron las expresiones que dieron lugar a la investigación.

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📢 #Comunicado Mininter pone en conocimiento del Ministerio Público expresiones violentas contra la presidenta de la república. https://t.co/6EctxfkYY7 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 5, 2026

Las autoridades también buscan determinar si existió algún tipo de coordinación o concertación entre los involucrados en los hechos. La información que se obtenga durante estas diligencias permitirá establecer con mayor precisión lo ocurrido y, de corresponder, determinar las responsabilidades dentro del ámbito de competencia de las instituciones involucradas.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades tras la difusión del material audiovisual. El Mininter señaló que las investigaciones continuarán con la recopilación y evaluación de información que permita esclarecer las circunstancias vinculadas con su contenido.

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Informe fue enviado al Ministerio Público

Como parte de las actuaciones realizadas hasta el momento, la Policía Nacional remitió los elementos recopilados al Ministerio Público mediante el Informe N° 284-2026-DIRCOTE-PNP/DIVOEC-DEPOTC. El documento fue enviado a la Fiscalía para que se adopten las medidas que correspondan, de acuerdo con sus atribuciones.

El Mininter precisó que la PNP continuará con las diligencias especializadas orientadas a esclarecer el caso. Asimismo, indicó que el procedimiento se desarrollará bajo criterios de objetividad y profesionalismo, respetando el debido proceso y el marco establecido por el ordenamiento jurídico.