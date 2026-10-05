Mininter. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Ministerio del Interior (Mininter) comunicó este lunes 5 de octubre el inicio de una investigación a raíz de la difusión de un material audiovisual que contendría presuntas expresiones de carácter violento contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Las diligencias están a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre las primeras acciones emprendidas por la Dircote figura la identificación plena de los participantes del material audiovisual. De manera paralela, los agentes verifican la autenticidad e integridad del contenido difundido y analizan el contexto en el que se realizaron las expresiones que dieron lugar a la investigación.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades tras la difusión del material audiovisual. El Mininter señaló que las investigaciones continuarán con la recopilación y evaluación de información que permita esclarecer las circunstancias vinculadas con su contenido.

Informe fue enviado al Ministerio Público

Como parte de las actuaciones realizadas hasta el momento, la Policía Nacional remitió los elementos recopilados al Ministerio Público mediante el. El documento fue enviado a la Fiscalía para que se adopten las medidas que correspondan, de acuerdo con sus atribuciones.

El Mininter precisó que la PNP continuará con las diligencias especializadas orientadas a esclarecer el caso. Asimismo, indicó que el procedimiento se desarrollará bajo criterios de objetividad y profesionalismo, respetando el debido proceso y el marco establecido por el ordenamiento jurídico.

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