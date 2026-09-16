El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, habla con los periodistas después de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidiera subir los tipos de interés un cuarto de punto, en la sede de la Reserva Federal en Washington D. C., Estados Unidos, el 16 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, habla con los periodistas después de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidiera subir los tipos de interés un cuarto de punto, en la sede de la Reserva Federal en Washington D. C., Estados Unidos, el 16 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
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Redacción Gestión
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El dólar registró su mejor jornada en tres meses ante la perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos continúe subiendo las tasas de interés, después de que el presidente Kevin Warsh emitiera un mensaje contundente sobre la inflación.

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