SETI está presente, además de Colombia, en Estados Unidos, México, Panamá, Centroamérica y España. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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SETI, empresa colombiana con 30 años de experiencia en servicios de transformación digital, acaba de aterrizar en Perú con un plan definido: convertir al país en un hub tecnológico y una plataforma para exportar servicios. La firma busca replicar en Perú parte de la experiencia desarrollada en Colombia, donde cuenta con una ‘universidad’ para formar talento especializado. La apuesta llega en un contexto en el que la brecha de profesionales sigue siendo un reto: solo el 37% de las empresas peruanas logra cubrir sus vacantes en puestos de tecnología. ¿Qué planes tiene SETI para Perú en el mediano plazo?

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