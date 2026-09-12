Francisco Díaz, gerente general de PepsiCo Alimentos Perú, adelantó a Gestión que la compañía proyecta invertir más de US$160 millones en Perú durante los próximos tres a cinco años , luego de concretar una inversión de más de US$59 millones en su nuevo centro logístico, Lima Mixing Center.

Los recursos contemplan proyectos vinculados con planta, logística y el frente comercial, en línea con la expectativa de mantener el crecimiento del negocio en el mercado local.

“Nosotros estamos por ejecutar una inversión en nuestra planta de Santa Anita, donde concentramos más de 10 línea, para ampliar cerca de 20% la capacidad de producción. Y continuamente estamos monitoreando la capacidad de nuestras líneas para futuro ir invirtiendo donde vayamos teniendo esos cuellos de botella”, señaló Diaz. “También se viene, pensando más en el 2027, dentro del segmento naturales un pipeline de innovaciones por delante que creemos que tenemos muchas razones para ganar en ese segmento.”

La apuesta productiva llega después de un 2025 en el que PepsiCo creció más de 20% en valor y en un 2026 en el que, según Díaz, el negocio viene avanzando nuevamente a un ritmo cercano al doble dígito.

Lima Mixing Center, el nuevo mega centro logístico de PepsiCo en el Callao. (Fuente: PepsiCo)

El nuevo shopper de PepsiCo y cómo se prepara para el Fenómeno de El Niño

Ahora bien, el crecimiento también se refleja en volumen y en una mayor llegada de los productos a bodegas y hogares. Y es que el canal tradicional, compuesto principalmente por bodegas, concentra más del 70% de las ventas de PepsiCo en el país, mientras que el canal moderno representa alrededor de 15% y los mercados mayoristas entre 8% y 10%.

“PepsiCo representa cerca del 10% de la venta de una bodega”, aseguró Díaz.

Al mismo tiempo, formatos como los discounters, las tiendas de conveniencia y el comercio electrónico vienen creciendo a mayor velocidad. Sin embargo, para PepsiCo se trata de una tendencia de un shopper que visita cada vez más puntos de venta a lo largo de un periodo de tiempo.

Por otro lado, la multinacional se prepara para el impacto del Fenómeno de El Niño, que, según Díaz, probablemente golpeará con más fuerza durante los meses de enero y febrero.

Sus planes de mitigación abarcan distintos frentes. Uno de ellos es el trabajo con sus socios agricultores, con quienes la compañía busca garantizar la producción de papas. Díaz señaló que puede existir una menor productividad en las cosechas, por lo que PepsiCo está ampliando su red de productores para contar con la capacidad necesaria para atender su demanda.

Otro frente es el logístico. La compañía está previendo rutas alternativas para poder llegar a cada uno de sus distribuidores que atienden las bodegas de provincias. También está cuidando su infraestructura con planes de mitigación para, en caso de lluvias, contar con un drenaje de aguas adecuado y evitar inundaciones.

Y por último, PepsiCo trabaja también muy de cerca con sus distribuidores. “Todo este know-how y planes de mitigación que nosotros realizamos para nuestra infraestructura propia, también lo trasladamos a nuestro distribuidor para que pueda hacer lo mismo con su operación”, explicó Díaz.

Lay’s prepara un nuevo sabor “bien peruano” y Doritos apuesta por el misterio

PepsiCo ve una oportunidad de crecimiento en los sabores más locales y más peruanos, una línea de innovación que, según Díaz, viene teniendo un buen desempeño. En ese marco, Lay’s prepara una novedad que sería uno de los lanzamientos más importantes de la compañía hacia el cierre de año, con un sabor pensado para el paladar peruano.

“Estamos usando ingredientes locales, pero también sobre todo algo que está bien presente en las calles de Perú”, adelantó Díaz.

Aunque no reveló de qué sabor se trata, aseguró que la propuesta tiene una “razón de ganar” y que podría ser “un golazo” para la marca. La fecha de lanzamiento, añadió, está prevista para dentro de unas cuatro semanas, cuando se desplegará una campaña de medios para comunicar el nuevo producto.

En paralelo, la compañía viene probando nuevas formas de interacción con el consumidor. Su último lanzamiento con Doritos, una de sus marcas globales, lleva el concepto Incognito, en el que el consumidor debe probar el producto y descifrar qué sabor tiene.

La propuesta busca jugar con otros consumidores y conectar con el posicionamiento de la marca: “atreverse a lo desconocido, atreverse y ser atrevido”.