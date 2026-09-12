PepsiCo invertirá millones en Perú durante los próximos tres a cinco años. (Fuente: PepsiCo)
PepsiCo invertirá millones en Perú durante los próximos tres a cinco años. (Fuente: PepsiCo)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

El apetito por los snacks sigue abriendo espacio para PepsiCo en Perú. La compañía está creciendo a doble dígito y el avance de la demanda comienza a poner la capacidad productiva en el centro de su estrategia. La multinacional evalúa dónde ampliar sus líneas, mientras prepara nuevas propuestas para un consumidor que también está cambiando sus hábitos de compra. ¿Cuánto está dispuesta a invertir PepsiCo para seguir creciendo en el país?

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