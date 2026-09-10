Embarcaciones en el lago de Güija, que presenta niveles bajos de agua debido a las condiciones de sequía en Metapán, El Salvador, el 1 de septiembre.
Embarcaciones en el lago de Güija, que presenta niveles bajos de agua debido a las condiciones de sequía en Metapán, El Salvador, el 1 de septiembre.
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Agencia Bloomberg
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El poderoso fenómeno de El Niño, que ya está alterando los patrones climáticos globales, tiene un 75% de probabilidades de convertirse en un episodio histórico y superar todos los registros desde 1950, según el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

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