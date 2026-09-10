PepsiCo inauguró en el Callao un nuevo mega centro logístico, infraestructura que demandó una inversión de US$59 millones y busca fortalecer su red logística en el país. El proyecto permitirá modernizar los procesos de almacenamiento, abastecimiento y distribución, integrando las distintas etapas de la operación para atender las necesidades de sus clientes y consumidores.

El nuevo centro de distribución cuenta con cerca de 24,000 m², 29 muelles de carga y 18,560 posiciones de almacenamiento. También incorpora plataformas especializadas para optimizar los flujos de ingreso y salida de productos, mejorar la trazabilidad y reforzar la seguridad y eficiencia de las operaciones.

“Esta inversión refleja nuestra confianza en el Perú y nuestro compromiso de seguir fortaleciendo nuestra operación en el país. El proyecto nos permite contar con infraestructura moderna, mayor capacidad y procesos más eficientes para responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores”, señaló Francisco Díaz, gerente general de PepsiCo Alimentos Perú.

PepsiCo amplía capacidad de almacenamiento y distribución

La infraestructura permitirá incrementar aproximadamente 43% la capacidad de inventario de producto terminado y 42% la capacidad de inventario de materias primas. Con ello, la compañía busca contar con mayor flexibilidad frente a temporadas de alta demanda, campañas comerciales y variaciones del mercado.

El mega centro también permitirá consolidar procesos que anteriormente se gestionaban desde distintos puntos, fortaleciendo la coordinación de las áreas de abastecimiento, producción, inventarios, logística y distribución. La ampliación de posiciones de almacenamiento, junto con los nuevos muelles y una organización de los flujos internos, apunta a mejorar los tiempos de respuesta, la trazabilidad y el nivel de servicio.

Del agro peruano a las marcas de PepsiCo

La nueva infraestructura forma parte de una cadena que conecta a productores locales, producción, logística y puntos de venta. PepsiCo trabaja con productores locales y adquiere insumos agrícolas peruanos como papa, maíz y camote, utilizados en productos de marcas como Lay’s, Doritos, Cheetos y Piqueo Snax.

Durante la construcción del proyecto se generaron más de 1,000 empleos directos e indirectos. En su etapa operativa, el centro continuará generando actividad económica mediante servicios asociados al transporte, mantenimiento, seguridad y otros proveedores vinculados con la cadena logística.

El centro también incorpora soluciones orientadas a un uso más eficiente de los recursos, como iluminación LED, sistemas de bajo consumo energético, recolección de aguas pluviales para riego, tratamiento de aguas residuales y materiales de menor huella de carbono. Además, cuenta con las certificaciones ambientales EDGE y LEED, convirtiéndose, según PepsiCo, en el único almacén del país con ambas certificaciones.

Con la puesta en marcha del proyecto, PepsiCo busca fortalecer una operación más integrada y resiliente, conectando el agro peruano, la producción local y los puntos de venta en el país. La iniciativa forma parte de PepsiCo Positive (pep+), estrategia global de crecimiento sostenible de la compañía.