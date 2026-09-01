Abelardo de la Espriella. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, acusó este martes al Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, de intentar alterar junto a “estructuras terroristas” los resultados de las elecciones del 21 de junio, en las que se impuso al senador izquierdista Iván Cepeda.

, dijo De la Espriella al investir a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pese a que entregó el cargo a De la Espriella el pasado 7 de agosto, Petro no ha reconocido la victoria de su sucesor, alegando un supuesto fraude electoral, una afirmación no respaldada por el CNE ni por observadores internacionales.

De la Espriella señaló que desde las elecciones, “el régimen anterior se ha empeñado contra toda evidencia en desconocer el resultado que los colombianos expresaron en las urnas”.

, añadió.

Durante la campaña, De la Espriella denunció que grupos armados ilegales estaban amenazando a sus votantes en los departamentos de Cauca y Nariño, en la región del Pacífico.

Gustavo Petro. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Gustavo Petro. (Raul ARBOLEDA / AFP)

“Gabinete por la vida”

Por esa razón el Pacto Histórico, el partido de Petro, presentó la semana pasada un ‘Gabinete por la vida’, un equipo integrado por exfuncionarios del anterior Gobierno que ejercerá oposición a De la Espriella y con el cual espera volver al poder en el 2030.

Petro justificó el nombre del gabinete al señalar que Colombia enfrenta un “Gobierno por la muerte” y cuestionó las políticas de la actual Administración, que vinculó con un supuesto proyecto internacional de control social mediante algoritmos y grandes plataformas tecnológicas.

La creación de este gabinete ocurre en un momento en que el Pacto Histórico busca consolidarse como principal fuerza de oposición al Gobierno de De la Espriella y reorganizar sus estructuras políticas de cara al ciclo electoral del 2027 cuando serán elegidos alcaldes, gobernadores y miembros de corporaciones como concejos municipales y asambleas departamentales.

Con información de EFE

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