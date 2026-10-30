Colombia alista una reforma tributaria que busca ordenar las cuentas nacionales dado que heredaron de Gustavo Petro “una bomba de tiempo”, de acuerdo con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el proyecto remitido al Congreso, bautizado como Ley de Rescate Económico, se propone modificar el alcance del impuesto al valor agregado (IVA) —similar al IGV de los peruanos—: menores tasas de renta que cobrar a las empresas y ampliar la tasa general del 19% a productos de la canasta familiar como el café.

Se restarían beneficios tributarios para que la tarifa general del IVA del 19% llegue a productos que pagan menos o están exentos actualmente, como café, frutas, maíz, miel, sal y cacao.

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También contempla incrementos tributarios para bebidas alcohólicas y tabaco, así como cambios que alcanzarían a insumos agropecuarios, entre ellos fertilizantes, maquinaria y semillas.

Para 2028, se espera eliminar más beneficios; mientras tanto, la aplicación de la tasa del 19% llegaría también a las entradas al cine y a espectáculos, los juegos de azar en línea, los servicios de telefonía de los estratos uno al tres y los vehículos eléctricos.

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La propuesta de Abelardo de la Espriella también modificaría el tratamiento de las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico, como Shein, Temu y Amazon, que a la fecha no pagan para compras por debajo de US$ 200.

Devolución para los hogares más pobres

Según el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ajuste fiscal busca reducir el déficit fiscal y “salvar al país de la quiebra”, y para compensar el mayor pago por consumo en hogares, el Gobierno devolverá el IVA a unos 19 millones de colombianos en la pobreza.

El Ejecutivo anuncia una devolución promedio de 213.000 pesos colombianos mensuales por hogar y un máximo de 288.000 pesos.

La iniciativa plantea reducir la tarifa general de renta empresarial al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Foto: captura Abelardo de la Espriella

Menos impuestos para empresas

Si bien se ampliará el alcance del IVA a más productos de la canasta familiar y se compensará a los más vulnerables, el Gobierno propone re

Según la explicación del Ministerio de Hacienda, los proyectos que comiencen en 2027 o 2028 podrían acceder a una tarifa de renta del 20%; para los que arranquen desde 2029, sería del 26%.

En el impuesto al patrimonio, la iniciativa elevaría desde 2027 el umbral de 72.000 a 95.500 unidades de valor tributario (UVT). Además, plantea que este tributo desaparezca desde 2031.

Recorte del gasto estatal

El Gobierno de De la Espriella reconoció que el 70% del ajuste se conseguiría mediante una mayor eficiencia del gasto público y la reducción del derroche estatal.

Por ello, apuntan a recortar el tamaño del Estado en 15% y baja la mitad del gasto en contratos de prestación de servicios para 2027; tras ello, solo aumentaría al compás de la inflación.

Entre 2027 y 2030, las compras estatales de bienes y servicios tampoco podrían crecer por encima de la inflación. El Gobierno proyecta ahorros de 44,6 billones de pesos colombianos en 2027 y de 76,1 billones en 2030.

Con información de DW, El Espectador y Proyecto de Ley de Rescate Económico - Gobierno de Colombia