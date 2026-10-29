El Congreso Nacional, conocido oficialmente como Asamblea Legislativa Plurinacional, presenta en su fachada —en La Paz, Bolivia— el peculiar reloj que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Fotógrafo: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El desmantelamiento de los controles de precios y los subsidios de la era socialista en Bolivia está conquistando a los inversionistas, pero también llevando a bolivianos descontentos a las calles.

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