A pesar de las condiciones estables para las empresas no financieras de América Latina en 2026, el crecimiento económico sigue siendo moderado y la inflación se mantiene alta en términos generales.

“Los riesgos crediticios para las empresas no financieras de América Latina reflejarán en gran medida los cuatro temas clave que proyectamos para las condiciones crediticias en todo el mundo en 2026″, refiere un reporte de Moody’s Ratings.

Estos son polarización política, cambios en el panorama financiero, disrupción digital y desastres naturales costosos.

Las condiciones crediticias regionales son resilientes a pesar de los riesgos clave derivados de los cambios geopolíticos y comerciales, así como de la polarización política.

El panorama financiero de América Latina seguirá cambiando a medida que los bancos centrales ajusten las políticas monetarias y los países busquen nuevos destinos comerciales, indica la clasificadora.

Además, señala, la disrupción digital tendrá cada vez más efectos colaterales en las empresas y sectores no financieros de la región.

Sostiene que los sectores corporativos de América Latina y la región siempre serán susceptibles a los desastres naturales y otras formas de riesgo ambiental.

“Si bien el impacto directo de los desastres naturales no siempre es inmediato, estos pueden causar daños físicos, interrumpir la producción, la logística y el transporte de las empresas no financieras y los trabajadores, e incurrir en altos costos de preparación y seguros”, indica.

Factores que podrían cambiar la perspectiva

Los factores clave para una perspectiva negativa de empresas no financieras en América Latina incluirían una mayor inflación, un cambio de tendencia en los recortes de tasas de interés y el acceso limitado al financiamiento a largo plazo.

Una perspectiva positiva reflejaría una menor inflación, la flexibilización de las tasas de interés, un mayor crecimiento económico y un aumento de los ingresos, menciona Moody’s.