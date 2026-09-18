El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su proyección de crecimiento de la inversión privada a 14% para este año. En 2027 sería aún mayor. (Fuente: Andina)
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su proyección de crecimiento de la inversión privada a 14% para este año. En 2027 sería aún mayor. (Fuente: Andina)
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Redacción Gestión
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El ajustó al alza sus proyecciones de crecimiento para la , elevando la estimación de 12.5% a un 14% para el cierre del 2026.

Con esto la inversión privada marcaría un repunte importante pues registraría su mayor avance desde 2021, cuando aumentó 35.2%.

Estas mejores expectativas se dan luego que en solo la primera mitad del año la inversión de las empresas alcanzara un crecimiento de 15.5%, principalmente por la minería.

Solo la alcanzó un crecimiento de 36.3% entre enero y junio. Sin embargo, este avance se desaceleraría al cierre del año con una expansión de solo 16.8%.

Con ello, las mayores perspectivas corresponder a los resultados que se esperan de la inversión no minera -que se asocia con construcción-, la cual terminaría el 2026 con un mayor avance de 17.5%.

Solo en la primera mitad del año la inversión de las empresas tuvo un crecimiento de 15.5%. Imagen: BCRP
Solo en la primera mitad del año la inversión de las empresas tuvo un crecimiento de 15.5%. Imagen: BCRP

Ahora las proyecciones para finalizar el 2026, indicaron, consideran la ejecución de la inversión, el desempeño positivo de sus indicadores adelantados y un escenario de altos términos de intercambio, que alcanzará el nivel más alto desde que se tiene registro.

En ese sentido, durante la presentación del Reporte de Inflación, el destacó las perspectivas positivas.

En general yo veo un potencial enorme en el país, veo un interés creciente de empresas en invertir, veo que tenemos un potencial minero bastante grande”, dijo a la prensa.

Para el próximo año, el BCRP prevé que la inversión privada mantenga un ritmo de expansión del 8.5%, situándose nuevamente por encima del crecimiento general del PBI.

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