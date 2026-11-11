Edificios en el distrito financiero de Santiago, Chile.
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Agencia Bloomberg
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Los fondos de pensiones chilenos redujeron en octubre sus pérdidas a valor de mercado en swaps de tasas de interés extranjeras, luego de que el repunte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos diera un respiro a un sistema sometido a una fuerte presión política para reducir riesgos y aumentar los pagos.

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