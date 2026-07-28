Como antecedente, la carga aérea de Perú cerró positivamente el 2025 y se consolidó como un soporte clave para el comercio exterior. (Imagen: Andina)
Como antecedente, la carga aérea de Perú cerró positivamente el 2025 y se consolidó como un soporte clave para el comercio exterior. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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En detalle, todo el bloque, en total, alcanzó las 343,966 toneladas métricas, un crecimiento interanual de 3.3% frente al mismo mes de 2025, según indicó la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) en su último reporte.

El “mapa” de la carga aérea

Brasil y Colombia explicaron la mayor parte del aumento registrado durante el mes. Brasil movilizó 82,371 toneladas (6.3%) hacia Alemania (16.2%), Colombia (26.9%), Italia (12.9%) y España (8.5%), mientras el corredor con Estados Unidos disminuyó 3%.

Colombia, por su parte, se encargó de 76,113 toneladas (7.7%).

No obstante, Perú registró el mayor crecimiento porcentual entre los principales mercados de la región.

La carga aérea internacional aumentó 10.3% y se recuperó de la caída observada en abril. El corredor con explicó buena parte del aumento, acompañado por mayores volúmenes con Chile, Brasil y Ecuador.

México, en cambio, volvió a registrar una contracción. La carga aérea disminuyó 4.4%, principalmente por las reducciones observadas en los corredores con Hong Kong (-30.2%) y Alemania (-14.4%). En contraste, el corredor con Estados Unidos aumentó 1.8% y España (21.6%) se consolidó como el segundo corredor internacional de carga del país durante mayo.

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  • El dato:

El corredor con Estados Unidos aportó cerca del 60% de las toneladas adicionales transportadas durante el mes. Entre los mercados regionales destacó Chile, cuyo volumen prácticamente se duplicó frente a mayo de 2025. Este aumento coincidió con un crecimiento superior al 20% en las exportaciones chilenas de salmón y trucha hacia Colombia.

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