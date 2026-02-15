Al cierre del 2025, la carga aérea consolidó su avance en el comercio exterior peruano. Solo el año pasado el valor movilizado alcanzó los US$ 26,829 millones y el volumen transportado sumó 161,859 toneladas métricas (TM), según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Para ComexPerú, estos resultados muestran una recuperación tras la contracción observada después de la pandemia. Si bien entre 2021 y 2023, el valor movilizado vía aérea se mantuvo relativamente estable, con un promedio superior a los US$ 15,000 millones, el volumen cayó a su nivel más bajo en 2023, con 137,589 TM.

El cambio de tendencia comenzó a notarse en 2024. Ese año, el valor del comercio exterior aéreo creció 33.9% al sumar US$ 20,949 millones y el volumen llegó a aumentar en 6.8% a 146,931 TM.

Ahora, en 2025, esta carga movilizada aumentó en 28.1% y el volumen aumentó 10.2%, lo que reflejó un mayor dinamismo del comercio exterior .

¿Qué fue lo que más se envió?

El año pasado solo las exportaciones por vía aérea sumaron un total de 104,896 TM, lo que significó un crecimiento interanual de 14%.

Los envíos se orientaron principalmente hacia los productos no tradicionales, que concentraron el 99.4% del total despachado. El sector agropecuario lideró este tipo de exportaciones, con 84,901 TM enviadas (18.2%); seguida del sector textil, con 10,428 TM (1.1%); y el sector químico, con 3,518 TM (8.4%).

En cuanto a los productos más enviados estuvieron:

Espárragos frescos o refrigerados con 35,128 TM (5.7%)

Mangos frescos (39.7%)

Arándanos frescos (39.5%)

Estos tres productos concentraron el 65.6% del total exportado por vía aérea, equivalente a 68,821 TM. Otros que destacaron fue los envíos de uvas frescas, al duplicarse de 224 TM en 2024 a 594 TM en 2025.

En cuanto a los destinos:

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado receptor, al recibir el 30.3% del total exportado por vía aérea.

España (19.9%)

Países Bajos (7%)

Reino Unido (5.3%)

Colombia (4.2%)

El transporte de carga aérea creció por segundo año consecutivo, impulsados principalmente por la agroexportación y una mayor demanda de bienes tecnológicos. (Fuente: Gob.pe)

¿Qué compras del exterior llegaron por avión?

Por el lado de las importaciones, la carga aérea sumó 56,963 TM en 2025, lo que significó un crecimiento de 3.7% frente a 2024.

Las principales compras al exterior fueron los bienes de capital, con 24,859 TM, lo que implica que el 43.6% del total importado fue de esa categoría.

En segundo lugar se ubicaron los bienes intermedios, con una participación de 28.3%, mientras que los bienes de consumo representaron el 27.9% del total.

Entre los productos más importados, en valor, por vía aérea destacaron:

Celulares , con 2,502 TM y un aumento de 5.1%.

Medicamentos para uso humano (-9.8%)

Laptops (21.3%)

Productos de belleza (14.5%)

Manufacturas de plástico (18.1%).

Para estas importaciones, el principal proveedor fue China, al concentrar el 19.4% del total importado por esta vía, con 11,058 TM. Le siguieron Estados Unidos, con 10,206 TM (17.9%); Brasil, con 5,009 TM (8.8%); y Colombia, con 3,372 TM (5.9%).

Moderación en 2026

A nivel global la demanda de carga por kilómetro transportadas (CTK) creció un 3.4%, mientras que solo en Latinoamérica y el Caribe se avanzó en 2.3%.

Cabe añadir que, de cara a 2026, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) proyecta una expansión más moderada de la demanda de carga aérea a nivel mundial, lo que implicaría un crecimiento de solo 2.4%. Esta normalización del ritmo de crecimiento iría en línea con el comportamiento histórico del sector y tras el dinamismo observado en los últimos años.