Al cierre del 2025, la carga aérea consolidó su avance en el comercio exterior peruano. Solo el año pasado el valor movilizado alcanzó los US$ 26,829 millones y el volumen transportado sumó 161,859 toneladas métricas (TM), según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Para ComexPerú, estos resultados muestran una recuperación tras la contracción observada después de la pandemia. Si bien entre 2021 y 2023, el valor movilizado vía aérea se mantuvo relativamente estable, con un promedio superior a los US$ 15,000 millones, el volumen cayó a su nivel más bajo en 2023, con 137,589 TM.
El cambio de tendencia comenzó a notarse en 2024. Ese año, el valor del comercio exterior aéreo creció 33.9% al sumar US$ 20,949 millones y el volumen llegó a aumentar en 6.8% a 146,931 TM.
Ahora, en 2025, esta carga movilizada aumentó en 28.1% y el volumen aumentó 10.2%, lo que reflejó un mayor dinamismo del comercio exterior.
¿Qué fue lo que más se envió?
El año pasado solo las exportaciones por vía aérea sumaron un total de 104,896 TM, lo que significó un crecimiento interanual de 14%.
Los envíos se orientaron principalmente hacia los productos no tradicionales, que concentraron el 99.4% del total despachado. El sector agropecuario lideró este tipo de exportaciones, con 84,901 TM enviadas (18.2%); seguida del sector textil, con 10,428 TM (1.1%); y el sector químico, con 3,518 TM (8.4%).
En cuanto a los productos más enviados estuvieron:
- Espárragos frescos o refrigerados con 35,128 TM (5.7%)
- Mangos frescos (39.7%)
- Arándanos frescos (39.5%)
Estos tres productos concentraron el 65.6% del total exportado por vía aérea, equivalente a 68,821 TM. Otros que destacaron fue los envíos de uvas frescas, al duplicarse de 224 TM en 2024 a 594 TM en 2025.
En cuanto a los destinos:
- Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado receptor, al recibir el 30.3% del total exportado por vía aérea.
- España (19.9%)
- Países Bajos (7%)
- Reino Unido (5.3%)
- Colombia (4.2%)
¿Qué compras del exterior llegaron por avión?
Por el lado de las importaciones, la carga aérea sumó 56,963 TM en 2025, lo que significó un crecimiento de 3.7% frente a 2024.
Las principales compras al exterior fueron los bienes de capital, con 24,859 TM, lo que implica que el 43.6% del total importado fue de esa categoría.
En segundo lugar se ubicaron los bienes intermedios, con una participación de 28.3%, mientras que los bienes de consumo representaron el 27.9% del total.
Entre los productos más importados, en valor, por vía aérea destacaron:
- Celulares, con 2,502 TM y un aumento de 5.1%.
- Medicamentos para uso humano (-9.8%)
- Laptops (21.3%)
- Productos de belleza (14.5%)
- Manufacturas de plástico (18.1%).
Para estas importaciones, el principal proveedor fue China, al concentrar el 19.4% del total importado por esta vía, con 11,058 TM. Le siguieron Estados Unidos, con 10,206 TM (17.9%); Brasil, con 5,009 TM (8.8%); y Colombia, con 3,372 TM (5.9%).
Moderación en 2026
A nivel global la demanda de carga por kilómetro transportadas (CTK) creció un 3.4%, mientras que solo en Latinoamérica y el Caribe se avanzó en 2.3%.
Cabe añadir que, de cara a 2026, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) proyecta una expansión más moderada de la demanda de carga aérea a nivel mundial, lo que implicaría un crecimiento de solo 2.4%. Esta normalización del ritmo de crecimiento iría en línea con el comportamiento histórico del sector y tras el dinamismo observado en los últimos años.