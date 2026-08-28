Andino Investment Holding busca estructurar un financiamiento de hasta US$60 millones para las obras en cinco aeropuertos regionales. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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y el Fondo Cantabria suscribieron un mandato con para que este actúe como banco estructurador de un financiamiento que contempla una línea de crédito de hasta US$ 60 millones. ¿Cuál es el destino de este crédito?

En detalle, a través de un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),.

El financiamiento será canalizado mediante un mecanismo de factoring y estará a cargo de Andino Capital, brazo financiero de Andino Investment Holding (AIH) y subsidiaria del grupo, que administra el Fondo Cantabria.

Contar con un portafolio diversificado de negocios, que incluye capacidades especializadas en soluciones financieras, nos permite estructurar mecanismos de financiamiento dentro del grupo que contribuyen a optimizar el desarrollo de nuestros proyectos, generando las sinergias necesarias para su ejecución”, señaló .

El Fondo Cantabria es un fondo de inversión de oferta privada, no inscrito en el Registro Público de la SMV, y es administrado por Andino Capital Servicer, Sociedad Gestora de Fondos de Inversión.

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