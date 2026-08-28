Andino Investment Holding (AIH) y el Fondo Cantabria suscribieron un mandato con Banco Santander Perú para que este actúe como banco estructurador de un financiamiento que contempla una línea de crédito de hasta US$ 60 millones. ¿Cuál es el destino de este crédito?

En detalle, a través de un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), AIH precisa que los recursos estarán destinados a financiar las obras contempladas en la Adenda N° 5, suscrita entre el Estado peruano y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), empresa del grupo Andino. Esta adenda considera inversiones por más de US$ 470 millones en los aeropuertos de Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, Ayacucho y Tacna.

El financiamiento será canalizado mediante un mecanismo de factoring y estará a cargo de Andino Capital, brazo financiero de Andino Investment Holding (AIH) y subsidiaria del grupo, que administra el Fondo Cantabria.

“Contar con un portafolio diversificado de negocios, que incluye capacidades especializadas en soluciones financieras, nos permite estructurar mecanismos de financiamiento dentro del grupo que contribuyen a optimizar el desarrollo de nuestros proyectos, generando las sinergias necesarias para su ejecución”, señaló Carlos Vargas, CEO de Andino.

El Fondo Cantabria es un fondo de inversión de oferta privada, no inscrito en el Registro Público de la SMV, y es administrado por Andino Capital Servicer, Sociedad Gestora de Fondos de Inversión.