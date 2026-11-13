Las movidas en el mercado de adquisiciones continúan a todo galope. Esta vez, el Grupo Romero puso la mira en el negocio aeroportuario y acordó comprar el 100% de Talma Servicios Aeroportuarios, empresa que opera en Perú, México, Colombia y Ecuador. Con esta operación, el grupo suma una nueva adquisición a su portafolio.

La transacción se realizará a través de Aerocorp, entidad creada por el Grupo Romero para desarrollar una nueva plataforma de inversión en el sector de servicios aeroportuarios. La decisión fue comunicada ayer a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mediante un hecho de importancia.

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Según el documento, Aerocorp decidió suscribir un contrato de compraventa de acciones para adquirir la totalidad del capital social de Talma. Sin embargo, la operación todavía no está cerrada. Su conclusión depende del cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, entre ellas, la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

La adquisición se enmarca, de acuerdo al comunicado emitido por Alicorp, en la estrategia del Grupo Romero de ampliar sus inversiones en el negocio de servicios aeroportuarios.

La posibilidad de que Talma cambiara de manos no era nueva. En junio de 2024 trascendió que el Grupo Sandoval buscaba vender el 100% de sus acciones en la compañía y que el proceso había avanzado en las negociaciones con un fondo extranjero .

No obstante, en diciembre de ese año Talma negó que existiera una transacción en curso. Posteriormente, se reportó que las conversaciones con el potencial comprador no prosperaron debido a discrepancias en torno al precio final.

El grupo empresarial ha desplegado una estrategia de adquisiciones durante 2026, con operaciones en los sectores energético y de consumo masivo, a las que ahora busca sumar el negocio aeroportuario. Foto: Talma

Grupo Romero y su año de adquisiciones

La operación por Talma se suma a un año particularmente activo para el Grupo Romero en materia de adquisiciones. En el sector energético, el grupo tomó el control indirecto de Orygen Perú tras adquirir el 100% de Niagara Generation, controlador de Niagara Energy y principal accionista de la generadora eléctrica. La operación se cerró en marzo de 2026.

Meses después, el grupo reforzó su participación en Orygen. El 6 de octubre, Niagara Energy concretó la compra de un 5.12% adicional de la generadora por US$ 117.2 millones, luego de una oferta pública de adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios.

El movimiento también alcanzó al negocio de consumo masivo. A través de Alicorp, el Grupo Romero adquirió el 60% de Inka Crops, compañía detrás de las marcas Inka Chips e Inka Corn. A ello se sumó la adquisición de la operación ecuatoriana de Jabonería Wilson, que fue incorporada a los resultados de Alicorp en el primer trimestre del año.