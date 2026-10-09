Los gobiernos locales habían ejecutado cerca de S/ 15,500 millones a agosto, menos de la mitad del presupuesto destinado a inversión pública. Foto: Contraloría.
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Isabel Aranda
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Tener presupuesto para invertir no garantiza que una obra se concrete. En los gobiernos locales a nivel nacional, una parte de los recursos destinados a inversión pública permanece sin ejecutarse. Algunos proyectos avanzan lentamente, quedan pendientes o pierden prioridad frente a nuevas iniciativas.

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