El Ministerio de Vivienda informó que, a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, se identificaron 1,211 hectáreas en Chancay.

Estos terrenos corresponden a seis predios estratégicos con potencial para promover inversiones y dinamizar la economía del norte chico.

La labor técnica permitirá captar información actualizada sobre la situación, disponibilidad y características de estos predios, ubicados en una zona estratégica por su cercanía al puerto de Chancay.

Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, enfatizó que Chancay es un punto estratégico para el desarrollo del país, por lo cual continuarán trabajando para poner en valor los terrenos del Estado y transformarlos en oportunidades de inversión y empleo.

El MVCS precisó que, para el levantamiento catastral, los cuadros técnicos emplearon drones con tecnología de alta precisión y ejecutaron 18 planes de vuelo aerofotogramétricos, que permitieron obtener imágenes de alta resolución.

Con estos datos se espera convocar a una subasta pública para poner en disposición de inversionistas las hectáreas.

“El material gráfico contribuirá a fortalecer la protección de los terrenos estatales frente a posibles invasiones u ocupaciones informales”, añadieron.