Superintendencia Nacional de Bienes Estatales permitió identificar las 1,211 hectáreas en Chancay. Foto: MVCS
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales permitió identificar las 1,211 hectáreas en Chancay. Foto: MVCS
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Vivienda informó que, a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, se identificaron 1,211 hectáreas en Chancay.

Estos terrenos corresponden a seis predios estratégicos con potencial para promover inversiones y dinamizar la economía del norte chico.

La labor técnica permitirá captar información actualizada sobre la situación, disponibilidad y características de estos predios,

Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, enfatizó que , por lo cual continuarán trabajando para poner en valor los terrenos del Estado y transformarlos en oportunidades de inversión y empleo.

El MVCS precisó que, para el levantamiento catastral, los cuadros técnicos emplearon drones con tecnología de alta precisión y ejecutaron 18 planes de vuelo aerofotogramétricos, que permitieron obtener imágenes de alta resolución.

Con estos datos se espera convocar a una subasta pública para poner en disposición de inversionistas las hectáreas.

“El material gráfico contribuirá a fortalecer la protección de los terrenos estatales frente a posibles invasiones u ocupaciones informales”, añadieron.

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Chancay: EE.UU. y oportunidades, ¿qué les falta a empresas?
Ruta Chancay-Shanghái acelera en 2026: los productos peruanos y chinos que mueven más carga
EE.UU. revoca visa a juez peruano que falló a favor de Cosco en disputa por el puerto de Chancay
Naviera ONE y Chancay: ¿qué impide al operador marítimo sumar una recalada en este puerto?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.