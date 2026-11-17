De acuerdo con una investigación publicada por CNN, los servicios de inteligencia de Estados Unidos han encontrado información sobre supuestos planes de Irán para atacar a altos funcionarios del gobierno de Donald Trump.

Dicha información precisa que los ataques se darían con una bomba sucia o el uso de armas químicas.

Según el reportaje, la data proviene de fuentes de inteligencia y siete funcionarios estadounidenses. Se advirtió sobre las posibles ubicaciones y objetivos, aunque estas autoridades consideran que los planes responden a un intento de Teherán de extender sus opciones de represalia, y no tanto a indicios de un ataque inminente.

Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que el Gobierno de Donald Trump “está vigilando todas y cada una de las posibles amenazas”.

Sin embargo, aclaró que “en este momento no existen amenazas creíbles para el territorio nacional”.

Irán negó las acusaciones mediante un portavoz ante las Naciones Unidas, y reiteró que consideran “totalmente ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia”.

El informe de CNN señala que el servicio de inteligencia encontró también comunicaciones en las que supuestamente se afirma que Irán habría almacenado materiales para fabricar bombas dentro de Estados Unidos; sin embargo, los funcionarios están divididos sobre la credibilidad de esa información.

LEA TAMBIÉN: Crisis de Nvidia causa rencillas entre miembros del gabinete de Donald Trump

Los peligros de una bomba sucia

Consideran que una bomba sucia —cargada de explosivos con materiales radiactivos— podría contaminar amplias zonas y sus principales víctimas probablemente serían consecuencia de la detonación.

Esta alerta se da en plena guerra entre Estados Unidos e Irán, la cual comenzó en febrero de este año y se traduce en el bloqueo del estrecho de Ormuz, punto clave para el paso de combustibles y mercancías global.

Según las fuentes citadas por CNN, las amenazas también han impulsado reuniones de planificación de contingencia en Washington.

Con información de CNN y EFE.