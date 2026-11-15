“Si EE.UU. acepta nuestras siete condiciones lógicas (...) el camino hacia un acuerdo estará abierto”, dijo el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
“Si EE.UU. acepta nuestras siete condiciones lógicas (...) el camino hacia un acuerdo estará abierto”, dijo el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
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Redacción Gestión
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y advirtió de que las consecuencias de una nueva escalada militar afectarían a muchos, después de que ya advirtiese el jueves con atacar bases estadounidenses en Europa.

“Si esta vez los estadounidenses cometen un error, serán la capacidad y la voluntad de las Fuerzas Armadas iraníes las que determinen la extensión geográfica del campo de batalla, y no los deseos ni la voluntad de Estados Unidos”, advirtió el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un discurso ante la Cámara.

Añadió que “las consecuencias de una nueva guerra afectarán a muchos”, en una nueva advertencia sobre la posibilidad de extender el conflicto más allá de los actuales escenarios en Oriente Medio, aunque dejó abierta la puerta a una solución diplomática basada en las condiciones de Teherán.

“Si aceptan nuestras siete condiciones lógicas, que son fruto de los esfuerzos y sacrificios de la nación iraní, el camino hacia un acuerdo estará abierto”, afirmó el presidente del Parlamento.Entre las condiciones que Irán ha planteado en su plan de siete días figuran el cese de la guerra en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses, y el descongelamiento de sus activos en el extranjero.

Posteriormente, Teherán accedería a reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito mantiene restringido desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, y a entablar negociaciones sobre su programa nuclear.

si son usadas para agredir a la República Islámica.

Misiles Zolfaghar frente a un cartel con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Misiles Zolfaghar frente a un cartel con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

Estas amenazas tienen lugar tras la orden del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, a finales de octubre, de dar una respuesta “inmediata, efectiva y sin límites geográficos” a cualquier posible amenaza de Estados Unidos e Israel.

La Guardia Revolucionaria informó días después de que había levantado el límite de 2.000 kilómetros que se había impuesto para sus misiles balísticos.

El cuerpo militar de élite iraní anunció hoy un ataque con seis drones contra un radar de una instalación de defensa estadounidense, ubicada en la base de helicópteros de Al-Riffa, en Baréin.

Por ahora, la guerra entre Irán y EE.UU. está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz.

Elaborado con información de EFE

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