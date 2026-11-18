Este miércoles 18 de noviembre, los miembros del Consejo de Ministros acudieron al Congreso a sustentar sus pliegos presupuestales para el año fiscal 2027. Según el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, el sector requiere S/ 2,517 millones.

El presupuesto pedido por el ministro Álvarez supera en 6.6% al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del 2026, que fue de S/ 2,360 millones.

El funcionario señaló que, tras asumir el Minjusdh, encontraron una cartera que “requería ordenar procesos, revisar organización y fortalecer su capacidad de conducción”, por lo que el incremento presupuestal busca traer “resultados concretos y oportunos para la población”.

Prioridades del sector Justicia al 2027

De los S/ 2,517 millones, el INPE abarca el 40% del total (S/ 1,007 millones); seguida del Ministerio de Justicia, con S/ 820 millones (40%); Sunarp, S/ 587 millones (23.3%) y Procuraduría General del Estado, S/ 102 millones (4.1%).

El ministro Ernesto Álvarez sostuvo que los programas presupuestales abarcan el 77% del total del presupuesto público para el sector Justicia hacia el 2027.

Destacan entre ellos:

Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social (S/ 1,117 millones)

Mejora de los servicios del sistema de justicia penal (S/ 207,000)

Servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura universal (S/ 576,000)

Acciones centrales (S/ 270,000)

Sobre proyectos de inversión, se destinarán S/ 312 millones para la construcción de cárceles (S/ 199 millones): Ica, Arequipa, Pucallpa, Ancón 3, Colquepata. No especificó el ministro Álvarez cuándo estarán culminadas.

Además, se desembolsarán S/ 67 millones para la ampliación de centros penitenciarios.