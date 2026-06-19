El precio de la gasolina en Estados Unidos se ubicó por debajo de los US$ 4 por galón (3.78 litros) por primera vez desde finales de marzo, según los datos difundidos este jueves por la Asociación Automovilística Americana (AAA).

El promedio nacional alcanzó los US$ 3.99 por galón, nivel que no se observaba desde el 30 de marzo, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que impulsó al alza las cotizaciones de los combustibles.

Desde el pico de US$ 4.56 por galón registrado el 21 de mayo, los precios han mostrado una tendencia descendente. La disminución coincidió con el anuncio del acuerdo de paz entre Washington y Teherán y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo a nivel mundial.

LEA TAMBIÉN: Irán cobrará tasas a barcos en el estrecho de Ormuz

Diferencias entre estados

Pese a la caída del promedio nacional, los precios continúan siendo elevados en algunas zonas del país. California registra el combustible más caro, con un valor promedio de US$ 5.60 por galón.

Asimismo, en los estados de la costa oeste, así como en Alaska y Hawái, los precios se mantienen por encima de los US$ 4.50 por galón. En la costa este, Nueva York presenta el mayor costo para los conductores, con US$ 4.29 por galón.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos descendió a US$ 3.99 por galón, su nivel más bajo desde finales de marzo. Foto: EFE.

Por el contrario, los estados del sur y sureste continúan mostrando los precios más bajos. Entre ellos destacan Carolina del Norte (US$ 3.60), Carolina del Sur (US$ 3.58), Alabama (US$ 3.61) y Texas (US$ 3.49 por galón).

LEA TAMBIÉN: Trump anuncia que ya alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

No obstante, persisten algunas preocupaciones en el mercado energético. Aunque la normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz ha contribuido a aliviar las presiones sobre los precios, los inversionistas siguen atentos a la evolución de las reservas de petróleo.

En ese contexto, la Agencia Internacional de Energía (AIE) redujo en 700,000 barriles diarios su proyección de consumo mundial de petróleo para este año y advirtió que la recuperación de la industria petrolera podría tomar varios meses, lo que mantiene los temores sobre posibles restricciones en la oferta.

Con información de EFE.