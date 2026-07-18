La discusión sobre los autos eléctricos en California ya no se queda en los discursos sobre cambio climático: se ha instalado en la vida diaria de millones de residentes, especialmente en las familias latinas que dependen del carro para trabajar y moverse por el estado. Desde Los Ángeles hasta el Bay Area, pasando por el Valle Central y el Inland Empire, la meta de prohibir la venta de vehículos nuevos a gasolina desde 2035 convive con una realidad mucho más concreta: la desaparición de los incentivos federales ha obligado al gobernador Gavin Newsom a buscar soluciones locales para que la transición no pierda fuerza. En barrios como East LA, Santa Ana o Stockton, la conversación se resume en un cálculo sencillo pero decisivo para el bolsillo: más allá del discurso ambiental, ¿realmente el ahorro en gasolina compensa el costo inicial de un auto eléctrico y, cuando hace falta, la instalación de una toma de carga en el estacionamiento del edificio?

En zonas como San Francisco y San José, donde ya hay más autobuses y flotas de reparto eléctricas, la política choca con problemas reales —desde plazas de carga insuficientes en edificios antiguos hasta tarifas de electricidad que golpean el presupuesto mensual— y por eso el gobierno estatal lanzó un paquete de ayudas para sostener la demanda y mantener la industria en movimiento sin dejar atrás a los residentes de bajos y medianos ingresos.

Los autos eléctricos son una apuesta de Gavin Newsom para reducir la contaminación ambiental en California (Foto: Diseñado por Freepik)

UN NUEVO PROGRAMA DE REEMBOLSOS PARA IMPULSAR LA COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Uno de los anuncios más importantes llegó con la firma de una nueva ley por parte del gobernador Gavin Newsom. La medida crea un programa de US$270 millones que comenzará a operar hacia finales del verano y que busca reemplazar parte de los beneficios federales que desaparecieron recientemente. El objetivo es sencillo: ofrecer ayuda económica a quienes quieran comprar un vehículo eléctrico y cumplan con determinados requisitos establecidos por el estado. La administración espera que estos reembolsos ayuden especialmente a compradores de ingresos medios y a familias inmigrantes que tradicionalmente aprietan el presupuesto y valoran el ahorro a largo plazo, incluyendo a quienes usan el carro para trabajar en delivery o construcción y pasan horas en el tráfico de las autopistas 5, 405 o 101.

Así funcionarán los nuevos incentivos:

Tipo de vehículo Reembolso Requisitos principales Vehículo eléctrico nuevo $3,500 Precio sugerido por el fabricante de hasta $50,000 Vehículo eléctrico usado $1,750 Precio de compra de hasta $25,000

El programa será financiado con recursos del presupuesto estatal y con aportes de fabricantes de automóviles que decidan participar. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) todavía debe publicar la lista oficial de las marcas incluidas, algo clave para comunidades que suelen optar por modelos compactos y SUV familiares muy presentes en los estacionamientos de barrios latinos.

¿POR QUÉ CALIFORNIA ESTÁ CREANDO ESTE NUEVO INCENTIVO?

La decisión llega después de la eliminación de los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos. Hasta hace poco, quienes compraban un automóvil eléctrico nuevo podían acceder a incentivos federales de hasta US$7,500, mientras que los modelos usados podían recibir créditos de hasta US$4,000. Sin embargo, esos beneficios fueron eliminados tras la aprobación de una ley firmada por el presidente Donald Trump. Ante ese escenario, Newsom sostiene que California no puede detener sus planes de electrificación del transporte y que el estado debe seguir marcando la pauta nacional, incluso si el gobierno federal cambia de rumbo político.

En un mensaje publicado en la red social X, el gobernador afirmó: “California está llenando el vacío dejado por Trump y el Partido Republicano al derogar el crédito fiscal federal para vehículos eléctricos. No vamos a entregar el futuro a China”.

LA PROHIBICIÓN DE VENDER VEHÍCULOS NUEVOS A GASOLINA SIGUE EN PIE

El nuevo programa de reembolsos forma parte de una estrategia mucho más amplia. En 2020, Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva que establece que a partir de 2035 ya no podrán venderse vehículos nuevos impulsados exclusivamente por gasolina en California. Esto no significa que los propietarios actuales deban dejar de usar sus automóviles de gasolina ni que estos queden prohibidos de circular. La medida está dirigida únicamente a las ventas de vehículos nuevos, con el objetivo de que los modelos de cero emisiones se conviertan en la norma en el mercado.

Según el gobernador, esta política busca reducir las emisiones contaminantes y acelerar la lucha contra el cambio climático, algo especialmente sensible en zonas con alta contaminación del aire como el área de Riverside o algunas partes del Valle Central, donde muchas familias latinas conviven con problemas respiratorios y ven en estas medidas una posible mejora en la calidad de vida, aunque les preocupe el bolsillo.

EL PLAN ENFRENTA CRECIENTES OBSTÁCULOS

Aunque el estado continúa liderando la adopción de vehículos eléctricos en EE. UU., el panorama ya no es tan favorable como hace algunos años. De acuerdo con la Comisión de Energía de California, actualmente circulan más de 1.25 millones de vehículos eléctricos en el estado y aproximadamente uno de cada cinco automóviles nuevos vendidos durante el último año fue de cero emisiones. Sin embargo, las ventas comenzaron a desacelerarse durante este año, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles Nuevos de California, lo que refleja un menor interés de los consumidores.

Entre los factores que explican esta caída aparecen:

La desaparición de los incentivos federales.

El incremento del precio de la electricidad.

El elevado costo de vida en California.

La incertidumbre sobre los costos de mantener un vehículo eléctrico.

Para muchos residentes, incluidos trabajadores agrícolas del Valle Central y empleados de servicios en ciudades costeras, el cálculo se ha vuelto más complejo: aunque se eliminan las visitas frecuentes a la gasolinera, el pago de la luz, la renta y otros gastos compiten directamente con la posibilidad de financiar un auto eléctrico.

UNA ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA RECHAZA LA PROHIBICIÓN

Mientras Newsom mantiene firme su objetivo para 2035, una encuesta del Public Policy Institute of California (PPIC) muestra un escenario político más complicado. El estudio, realizado entre finales de junio y comienzos de julio, concluyó que aproximadamente dos de cada tres adultos y votantes probables se oponen a la prohibición de vender vehículos nuevos a gasolina. El cambio de opinión también alcanza a quienes tradicionalmente respaldaban políticas ambientales, incluidos muchos votantes demócratas de áreas urbanas como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.

Grupo consultado Oposición en 2021 Oposición actual Demócratas 31% Cerca del 50% Independientes 56% 69% Total de adultos — Ha aumentado en 17 puntos porcentuales

Para Mark Baldassare, director de encuestas del PPIC, la principal preocupación es la asequibilidad. El especialista señala que hace cinco años cerca de la mitad de los californianos consideraban seriamente comprar un vehículo eléctrico. Hoy esa cifra se ha reducido aproximadamente a un tercio de la población. Ese cambio se percibe en conversaciones cotidianas: en muchos vecindarios latinos, cuando se habla de carros, se menciona primero el costo del seguro, la mensualidad y la factura de la luz antes que los beneficios ambientales.

EL COSTO DE LA ELECTRICIDAD TAMBIÉN INFLUYE

Otro de los factores que pesa en la decisión de los consumidores son las tarifas eléctricas. Según Baldassare, alrededor de seis de cada diez californianos consideran que el costo de los servicios públicos representa un problema serio. La lógica es sencilla: aunque un vehículo eléctrico elimina el gasto de gasolina, cargar la batería depende de una electricidad cuyo precio ha aumentado en distintas zonas del estado.

Muchos hogares comparten la experiencia de ajustar el uso de aire acondicionado, calefacción y electrodomésticos para no disparar la factura mensual; sumar la carga de un auto eléctrico a esa ecuación genera dudas. Algunos economistas también sostienen que las inversiones necesarias para que California alcance una red eléctrica libre de carbono hacia 2045 han incrementado parte de esos costos para los consumidores, incluso cuando se promueven planes especiales de tarifas y programas de eficiencia energética.

¿QUÉ BUSCA NEWSOM CON ESTA ESTRATEGIA?

Más allá de las críticas, el gobernador no ha dado señales de modificar su hoja de ruta. Con el nuevo programa de reembolsos, la administración estatal busca mantener el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos, compensar la desaparición de los incentivos federales y sostener el objetivo de eliminar gradualmente la venta de automóviles nuevos a gasolina en 2035. Para el gobierno, se trata de enviar una señal clara a la industria automotriz y a los consumidores: California seguirá siendo el laboratorio nacional de políticas de transporte limpio, aun cuando haya resistencia.

Por ahora, el plan continúa enfrentando desafíos tanto legales como políticos. Mientras siguen los litigios sobre las normas de emisiones de California y crece la preocupación por el costo de vida, el estado intenta convencer a más residentes de que la transición hacia los vehículos eléctricos sigue siendo una inversión para el futuro. En última instancia, el éxito de la estrategia dependerá de si los nuevos reembolsos y las próximas medidas logran conectar con la realidad económica de las familias, incluidas las comunidades hispanas que día a día sostienen buena parte de la economía californiana y que, en muchos casos, solo considerarán cambiar de carro si ven que los números cierran a fin de mes.