ENGIE Energía Perú dio un nuevo paso para fortalecer uno de los negocios que considera clave para la transición energética. Tras adjudicarse cuatro proyectos de transmisión promovidos por ProInversión, la compañía ampliará significativamente su cartera de infraestructura y alcanzará cerca de 600 kilómetros de líneas de transmisión en desarrollo. ¿Cuál será el alcance de esta nueva etapa?

La empresa obtuvo la buena pro para desarrollar cuatro proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), con un monto de inversión ofertado de US$230.8 millones. “Con esta adjudicación, reafirmamos nuestro compromiso de largo plazo con el Perú y con el desarrollo de un sistema eléctrico más confiable, resiliente y preparado para el crecimiento futuro del país”, señaló Myriam Akhoun, CEO de ENGIE Energía Perú y Country Manager Perú.

Las iniciativas contemplan la construcción de más de 400 kilómetros de líneas de transmisión, seis nuevas subestaciones y la ampliación de otras diez existentes. Los proyectos beneficiarán a 1.6 millones de personas en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho, y su entrada en operación comercial está prevista para 2031.

Las obras contemplan más de 400 km de nuevas líneas de transmisión y seis subestaciones eléctricas.

La transmisión eléctrica gana peso en la estrategia de ENGIE

Con esta adjudicación, ENGIE elevará a cerca de 600 kilómetros su cartera de líneas de transmisión en desarrollo. Para dimensionar ese avance, la empresa ya contaba con tres proyectos en etapa de implementación que suman aproximadamente 173 kilómetros de líneas de transmisión, por lo que las nuevas adjudicaciones consolidan este negocio como uno de los principales ejes de su estrategia de crecimiento.

Los proyectos adjudicados comprenden el enlace de 500 kV Miguel Grau-Pariñas y la subestación Pariñas; los enlaces de 220 kV Felam-Tierras Nuevas-Salitral; la nueva subestación Palián 220/60 kV y sus enlaces asociados; así como el enlace 220 kV Muyurina-Mollepata.

“Creemos que no hay transición sin transmisión, por eso este es un eje central de nuestra estrategia de crecimiento. Esta adjudicación fortalece nuestra plataforma de infraestructura y consolida las capacidades que venimos desarrollando en este negocio”, afirmó Jimmy Aoki, Managing Director Networks Perú.

Los proyectos beneficiarán a 1.6 millones de personas en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho.

Los proyectos de ENGIE impulsarán las energías renovables y la red eléctrica

Las obras permitirán fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y atender el crecimiento de la demanda energética en distintas regiones del país. Asimismo, facilitarán una mayor integración de fuentes renovables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

En Piura, el enlace de 500 kV Miguel Grau-Pariñas favorecerá la incorporación de proyectos de generación eólica, mientras que las obras previstas en Lambayeque, Junín y Ayacucho reforzarán la continuidad del suministro eléctrico para hogares, comercios e industrias.

Como parte de la concesión, ENGIE será responsable del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura durante un periodo de 30 años.