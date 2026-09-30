Terna, empresa italiana especializada en la transmisión de electricidad, completó la venta del 100% de las acciones de su filial Terna Perú a Engie Transmisión Perú, empresa del Grupo Engie, por un valor de transacción de aproximadamente US$15 millones. El cierre de la operación se concretó el martes 29 de septiembre, en cumplimiento del acuerdo firmado el 26 de febrero de 2026.

La operación fue realizada por Terna Plus y Rete, empresas del Grupo Terna, que transfirieron a Engie Transmisión Perú la totalidad de las acciones de Terna Perú. Con esta transacción, la compañía francesa incorpora a sus operaciones en el país los activos que pertenecían a la empresa italiana.

Terna Perú es propietaria de una línea de transmisión eléctrica de 138 kV, con una longitud aproximada de 132 kilómetros. La infraestructura conecta las estaciones eléctricas de Aguaytía y Pucallpa, en la región de Ucayali, y constituye el principal activo involucrado en la operación.

Detalles de la venta

La venta forma parte del reenfoque estratégico de Terna establecido en la actualización de su Plan Industrial 2024-2028. Como parte de esta estrategia, el grupo italiano viene fortaleciendo su cartera de activos de transmisión en Latinoamérica, mientras avanza en la desinversión gradual de actividades consideradas no estratégicas fuera de Italia.

La compañía ya había señalado en el primer trimestre de 2025 que continuaría con las acciones necesarias para concretar la venta de sus activos en Perú. En ese contexto, Terna precisó que su estrategia de desinversión estaba enfocada en activos ubicados en el extranjero y descartó especulaciones relacionadas con una eventual venta de activos regulados en Italia.

Para Engie, la adquisición permite ampliar su presencia en el negocio de transmisión eléctrica en Perú, donde el grupo francés ya mantiene operaciones. Con el cierre concretado, la compañía incorpora a su plataforma en el país la infraestructura de transmisión asociada a la línea que conecta Aguaytía y Pucallpa.