Esta aprobación del plan maestro representa un hito para el desarrollo portuario del sur del país. | Foto: GRA
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Redacción Gestión
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Esta aprobación del plan maestro representa un hito para el desarrollo portuario del sur del país, pues sienta las bases para la ejecución de un proyecto que contribuirá a fortalecer la conectividad logística nacional y consolidar al Perú como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil, a través de la Carretera Interoceánica Sur.

Como se recuerda, el proyecto portuario contempla una inversión superior a los US$ 800 millones en sus tres etapas de desarrollo y considera la construcción de un terminal multipropósito.

Punta de Bombón se potenciaría con la infraestructura. | Foto: GEC.
Punta de Bombón se potenciaría con la infraestructura. | Foto: GEC.

Según se prevé en el Plan Maestro, el desarrollo de esta infraestructura permitirá dinamizar la actividad económica mediante nuevas inversiones. Esto contribuirá a la generación de empleos directos e indirectos contribuyendo al desarrollo sostenible de su área de influencia.

Como se recuerda, el puerto de Corío forma parte del “Corredor Sur del Perú”, con cuatro áreas clave a desarrollar dentro de un total de 34,000 hectáreas ya saneadas y asignadas.

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