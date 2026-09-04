La Autoridad Portuaria Nacional (APN) anunció la aprobación del plan maestro del terminal portuario de Corío, el cual planifica y establece la visión de desarrollo, lineamientos técnicos y etapas de implementación de la infraestructura ubicada en Punta de Bombón (Islay, Arequipa).

Esta aprobación del plan maestro representa un hito para el desarrollo portuario del sur del país , pues sienta las bases para la ejecución de un proyecto que contribuirá a fortalecer la conectividad logística nacional y consolidar al Perú como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil, a través de la Carretera Interoceánica Sur.

Como se recuerda, el proyecto portuario contempla una inversión superior a los US$ 800 millones en sus tres etapas de desarrollo y considera la construcción de un terminal multipropósito. Este tendrá la capacidad para atender carga fraccionada, contenedores y graneles sólidos. Además, permitirá ampliar la oferta de la capacidad operativa del Sistema Portuario Nacional y atender las crecientes demandas del comercio internacional.

Punta de Bombón se potenciaría con la infraestructura. | Foto: GEC.

Según se prevé en el Plan Maestro, el desarrollo de esta infraestructura permitirá dinamizar la actividad económica mediante nuevas inversiones. Esto contribuirá a la generación de empleos directos e indirectos contribuyendo al desarrollo sostenible de su área de influencia.

Como se recuerda, el puerto de Corío forma parte del “Corredor Sur del Perú”, con cuatro áreas clave a desarrollar dentro de un total de 34,000 hectáreas ya saneadas y asignadas.