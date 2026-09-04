La Autoridad Portuaria Nacional (APN) anunció la aprobación del plan maestro del terminal portuario de Corío, el cual planifica y establece la visión de desarrollo, lineamientos técnicos y etapas de implementación de la infraestructura ubicada en Punta de Bombón (Islay, Arequipa).
Esta aprobación del plan maestro representa un hito para el desarrollo portuario del sur del país, pues sienta las bases para la ejecución de un proyecto que contribuirá a fortalecer la conectividad logística nacional y consolidar al Perú como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil, a través de la Carretera Interoceánica Sur.
Como se recuerda, el proyecto portuario contempla una inversión superior a los US$ 800 millones en sus tres etapas de desarrollo y considera la construcción de un terminal multipropósito. Este tendrá la capacidad para atender carga fraccionada, contenedores y graneles sólidos. Además, permitirá ampliar la oferta de la capacidad operativa del Sistema Portuario Nacional y atender las crecientes demandas del comercio internacional.
Según se prevé en el Plan Maestro, el desarrollo de esta infraestructura permitirá dinamizar la actividad económica mediante nuevas inversiones. Esto contribuirá a la generación de empleos directos e indirectos contribuyendo al desarrollo sostenible de su área de influencia.
Como se recuerda, el puerto de Corío forma parte del “Corredor Sur del Perú”, con cuatro áreas clave a desarrollar dentro de un total de 34,000 hectáreas ya saneadas y asignadas.