Una reforma fiscal aprobada este mes limita las deducciones empresariales, un cambio que, según Rappi, podría presionar aún más su negocio, mientras los estados buscan imponer gravámenes adicionales. Ciudad de México ya cobra a las plataformas un 2% de las comisiones que reciben por los pedidos entregados en la capital, y otros estados evalúan medidas similares.

Los cambios llegan después de que México impulsara la formalización del trabajo en plataformas digitales, que garantiza cobertura de seguridad social y otros beneficios a la mayoría de los conductores y repartidores. Rappi dice que sus costos de reparto se han multiplicado desde que entraron en vigor las nuevas normas, mientras Uber elevó hasta un 7% los precios de los viajes en gran parte del país.

“Va a llegar un punto en el que ya las plataformas no podremos absorber tantas cosas”, dijo Isabella Mariño , directora de asuntos públicos de Rappi. Agregó que México se ha convertido en el más costoso de los nueve países de América Latina donde opera la empresa.

La reforma fiscal limita las deducciones que las empresas pueden usar para reducir el impuesto sobre la renta, lo que obliga a algunas compañías a pagar hasta un 3% de sus ingresos en impuestos incluso si no registran ganancias. El gobierno dice que el cambio busca combatir la evasión fiscal, mientras grupos empresariales advierten que podría golpear especialmente a compañías con grandes volúmenes de operaciones y márgenes estrechos.

La medida forma parte de los planes de la presidenta Claudia Sheinbaum para aumentar la recaudación. Su gobierno busca recaudar hasta 140,000 millones de pesos (US$ 7,200 millones) el próximo año para reducir el déficit presupuestario. Sheinbaum ha evitado una reforma tributaria más amplia y, en cambio, ha optado por una fiscalización más estricta y cambios específicos para elevar los ingresos fiscales.

La reforma laboral de México, aprobada en diciembre de 2024, buscó ampliar la cobertura de seguridad social a más de un millón de trabajadores de plataformas digitales sin quitarles la flexibilidad para decidir cuándo y cuánto trabajar. Desde que entró en vigor en junio del año pasado, más de 200,000 repartidores han obtenido esa protección.

Tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no respondieron a solicitudes de comentario.

Daniel Rosado, gerente sénior de políticas públicas de Uber México, dijo que las últimas medidas tributarias podrían añadir presión a un negocio que ya enfrenta mayores costos laborales. “Estas medidas podrían incrementar aún más los costos de operación y limitar la inversión y la innovación”, afirmó.

El impacto no se limita a las plataformas. Los restaurantes y pequeños negocios que dependen de aplicaciones como Rappi suelen operar con márgenes estrechos y quedarían especialmente expuestos si las plataformas comienzan a traspasarles los mayores costos, dijo Mariño.

Los trabajadores tienen una visión más matizada. Saúl Gómez , fundador de Ni Un Repartidor Menos, una asociación que representa a los repartidores, dijo que la reforma laboral fue un avance importante porque amplió las protecciones sin eliminar la flexibilidad para decidir cuándo y cuánto trabajar.

“Claro que aún faltan muchas cosas por parte de las empresas, pero aún más por parte del gobierno”, dijo.

Las plataformas deben cumplir plenamente con las protecciones y beneficios establecidos por la reforma, agregó Gómez. A su vez, las autoridades deben garantizar que las normas se apliquen de manera uniforme y evitar nuevos impuestos y regulaciones que puedan reducir los ingresos de los trabajadores o restar flexibilidad al modelo.

Por ejemplo, una remuneración de 10 pesos podría reducirse a 6.5 pesos después de impuestos y contribuciones a la seguridad social. “No estamos ganando lo suficiente”, dijo Gómez.

“El efecto acumulado de nuevas obligaciones fiscales podría significar una carga desproporcionada para este modelo y afectar, principalmente, la sostenibilidad del ecosistema del que dependen millones de familias y negocios”, dijo Fabiola Peña , directora ejecutiva de Alianza In México, una asociación de la industria tecnológica y de plataformas digitales que también representa a Didi, Indrive y Lalamove, entre otras.

Mariño, de Rappi, por su parte, instó al gobierno a calibrar cuidadosamente las exigencias adicionales que está imponiendo.

“México va a ser mucho más competitivo y va a tener empresas grandes entrando al mercado únicamente si es razonable en cuanto a la cantidad de cargas, sean fiscales o sea de seguridad social”, dijo.