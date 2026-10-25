El informe “El Perú se mueve y come así”, de DiDi, revela las tendencias de consumo gastronómico y los hábitos de pedidos de comida en Lima. (Foto: Pexels).
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Camila Vera
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Los días de mayor demanda gastronómica a domicilio y los horarios preferidos, por ejemplo, dibujan buena parte de la rutina de los comensales limeños.

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