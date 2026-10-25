En su informe “El Perú se mueve y come así”, DiDi analizó cerca de 9.6 millones de solicitudes de comida que se registraron entre octubre de 2023 y julio de 2026. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos?

Los platillos favoritos a domicilio

DiDi Food recogió que, en cuanto a las rutinas semanales de consumo, el domingo se posiciona como el día preferido por los comensales limeños: acumula más del 18% de las órdenes totales de la semana. Al sumar la actividad del sábado, el fin de semana reúne casi el 35% del volumen de pedidos.

En el análisis por horarios, la cena tiene un rol protagónico: las 8:00 p. m. se consolida como la hora de mayor demanda en la historia del aplicativo en la ciudad, precisó Isabel Hernández, gerente de comunicaciones para DiDi Food y Nuevos Productos en Perú.

Con respecto a las preferencias del paladar de la capital, la categoría de pollo y alitas lidera el volumen de solicitudes, abarca desde la receta clásica del pollo a la brasa hasta opciones contemporáneas de alitas. Le siguen el sushi, la pizza y las hamburguesas. En la elección puntual de platillos, los makis encabezaron las preferencias entre septiembre y octubre de 2025.

Por su parte, la gastronomía peruana tradicional mantiene su presencia a lo largo de la jornada: concentra más del 46% de sus solicitudes durante el almuerzo y cerca del 25% a la hora de la cena.

A nivel territorial, los patrones de demanda varían según la zona de la capital. Entre septiembre y octubre de 2025, el ranking distrital con mayor volumen de órdenes estuvo encabezado por el eje de Pueblo Libre y Jesús María, seguido por Santiago de Surco y Miraflores-Barranco.

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Los pedidos por delivery revelan los hábitos gastronómicos de Lima. (Foto: difusión)

La participación protagónica de los pequeños negocios

La plataforma también distinguió que el 77% de los restaurantes conectados en Lima corresponde a pequeños y medianos negocios, así como a dark kitchen o “cocinas ocultas”; es decir, instalaciones dedicadas exclusivamente a preparar alimentos y bebidas para entrega a domicilio o recojo, sin contar con un local físico.

Esta participación es incluso mayor dentro de la categoría de cocina peruana: más del 88% de los negocios activos entre enero y julio de 2026 pertenecía a este segmento de emprendimientos.

Asimismo, la inclusión laboral en las entregas muestra un crecimiento importante: en 2025 se registró un incremento del 46% en el número de repartidoras mujeres conectadas a la app y un aumento del 49% en las órdenes completadas por ellas.

Como dato curioso, la experta compartió durante su presentación que el pedido de mayor valor económico alcanzó los S/ 319.90 en la cevichería Fuego Azul, mientras que el récord de frecuencia mensual lo obtuvo un solo usuario comensal que completó 256 órdenes en distintos restaurantes durante el mes de noviembre de 2025.