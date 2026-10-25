Los días de mayor demanda gastronómica a domicilio y los horarios preferidos, por ejemplo, dibujan buena parte de la rutina de los comensales limeños.
En su informe “El Perú se mueve y come así”, DiDi analizó cerca de 9.6 millones de solicitudes de comida que se registraron entre octubre de 2023 y julio de 2026. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos?
Los platillos favoritos a domicilio
DiDi Food recogió que, en cuanto a las rutinas semanales de consumo, el domingo se posiciona como el día preferido por los comensales limeños: acumula más del 18% de las órdenes totales de la semana. Al sumar la actividad del sábado, el fin de semana reúne casi el 35% del volumen de pedidos.
En el análisis por horarios, la cena tiene un rol protagónico: las 8:00 p. m. se consolida como la hora de mayor demanda en la historia del aplicativo en la ciudad, precisó Isabel Hernández, gerente de comunicaciones para DiDi Food y Nuevos Productos en Perú.
Con respecto a las preferencias del paladar de la capital, la categoría de pollo y alitas lidera el volumen de solicitudes, abarca desde la receta clásica del pollo a la brasa hasta opciones contemporáneas de alitas. Le siguen el sushi, la pizza y las hamburguesas. En la elección puntual de platillos, los makis encabezaron las preferencias entre septiembre y octubre de 2025.
Por su parte, la gastronomía peruana tradicional mantiene su presencia a lo largo de la jornada: concentra más del 46% de sus solicitudes durante el almuerzo y cerca del 25% a la hora de la cena.
A nivel territorial, los patrones de demanda varían según la zona de la capital. Entre septiembre y octubre de 2025, el ranking distrital con mayor volumen de órdenes estuvo encabezado por el eje de Pueblo Libre y Jesús María, seguido por Santiago de Surco y Miraflores-Barranco.
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La participación protagónica de los pequeños negocios
La plataforma también distinguió que el 77% de los restaurantes conectados en Lima corresponde a pequeños y medianos negocios, así como a dark kitchen o “cocinas ocultas”; es decir, instalaciones dedicadas exclusivamente a preparar alimentos y bebidas para entrega a domicilio o recojo, sin contar con un local físico.
Esta participación es incluso mayor dentro de la categoría de cocina peruana: más del 88% de los negocios activos entre enero y julio de 2026 pertenecía a este segmento de emprendimientos.
Asimismo, la inclusión laboral en las entregas muestra un crecimiento importante: en 2025 se registró un incremento del 46% en el número de repartidoras mujeres conectadas a la app y un aumento del 49% en las órdenes completadas por ellas.
Como dato curioso, la experta compartió durante su presentación que el pedido de mayor valor económico alcanzó los S/ 319.90 en la cevichería Fuego Azul, mientras que el récord de frecuencia mensual lo obtuvo un solo usuario comensal que completó 256 órdenes en distintos restaurantes durante el mes de noviembre de 2025.
Redactora de Economía en Gestión. Periodista nacida en Piura, con ocho años de trayectoria profesional y experiencia en edición y corrección de textos.