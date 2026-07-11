Otto Grill apuesta por diferenciarse con comida preparada al momento y servicio en mesa.
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Dax Canchari Reyes
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Otto Grill aviva el fuego de su expansión, pero esta vez el crecimiento no pasará únicamente por abrir más restaurantes. Mientras suma nuevas ubicaciones en Lima, la cadena empezó a probar una estrategia que busca resolver uno de los principales desafíos de su operación: atender al mismo tiempo a los clientes del salón y al creciente volumen de pedidos por delivery. ¿Cuál es la apuesta?

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