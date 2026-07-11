La cadena proyecta cerrar el año con cuatro nuevas aperturas, ubicadas en Cencosud La Molina, Mallplaza Comas, The Square (Surco) y Marina Center, con lo que ampliará una red que actualmente suma 31 restaurantes a nivel nacional.

Mientras en lo que va del 2026 registra un crecimiento superior al 22% frente al mismo periodo del año anterior, la empresa prevé que el mayor impacto de estas incorporaciones se refleje durante el 2027, cuando espera expandirse entre 15% y 20% como mínimo.

"Nosotros estamos buscando mejorar la atención de la tienda“, señaló Luis Salazar, gerente general de Otto Grill, a Gestión. “Los pedidos de delivery coinciden con las horas de almuerzo y cena, por lo que queremos descargar la tienda del delivery para atender mejor a nuestros clientes.”

En esa línea, la empresa puso en marcha su primer dark kitchen en Surquillo, concebido inicialmente como una prueba para separar la preparación de los pedidos por delivery de la operación de los restaurantes. La iniciativa busca mejorar la experiencia de los clientes que consumen en el local y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad operativa de la cadena antes de continuar con su expansión.

La cadena evalúa desarrollar formatos inline y stand alone para ampliar su presencia.

Cómo Otto Grill busca diferenciarse en los patios de comida

Aunque el delivery continúa ganando espacio, el canal presencial sigue concentrando la mayor parte del negocio de Otto Grill. Actualmente, las ventas online representan entre 15% y 17% del total, mientras que el resto corresponde a clientes que prefieren consumir en los restaurantes de la cadena. Para Salazar, esa preferencia explica por qué la experiencia en tienda continúa siendo el principal eje de la estrategia comercial de la empresa.

En respuesta a esa preferencia del consumidor, la empresa busca diferenciarse dentro de los patios de comidas con una propuesta basada en productos preparados al momento y una experiencia de atención que busca diferenciarse de la comida rápida tradicional.

Su ticket promedio ronda los S/40, lo que, según la empresa, la ubica dentro del segmento premium de esta categoría.

Asimismo, indicó que se observa un comportamiento de demanda relativamente estable a lo largo del año. Y es que la cadena solo registra picos de consumo en campañas como el Día de la Madre, San Valentín, Fiestas Patrias y Navidad, mientras que durante el resto del año mantiene un flujo constante de clientes.

En esta última campaña, además, las ventas suelen crecer más en provincias que en Lima debido al desplazamiento de consumidores durante los feriados.

Alrededor del 40% de los restaurantes de Otto Grill se ubica en provincias.

Otto Grill explora nuevos formatos para ampliar su presencia

Mientras avanza con las aperturas previstas para este año, Otto Grill ya evalúa nuevos formatos para ampliar su presencia en el mercado. La cadena analiza desarrollar locales inline y stand alone, con espacios propios y un servicio más amplio que el de los tradicionales patios de comidas.

"Estamos evaluando un local stand alone, donde aumentemos un poquito el servicio, tengamos mesas propias y un local propio, no dentro de un patio de comidas“, adelantó Salazar.

Antes de dar ese paso, la empresa busca consolidar el modelo operativo que ha acompañado su expansión durante los últimos años. En ese proceso, viene reorganizando distintas áreas e incorporando herramientas para simplificar la gestión interna.

Como parte de esa estrategia, Otto Grill implementó un sistema digital que permite a sus colaboradores solicitar adelantos de sueldo —hasta por el monto de su quincena— sin necesidad de realizar trámites de forma digital.

"Como hemos venido creciendo muy fuerte, lo que estamos haciendo ahora es ordenando toda la parte operativa y administrativa para poder seguir creciendo", sostuvo el ejecutivo.

Actualmente, la cadena opera 31 restaurantes, de los cuales alrededor del 60% se ubica en Lima y el 40% restante en provincias. Si bien también analiza llevar el concepto a mercados internacionales, la prioridad por ahora es consolidar su operación en el Perú antes de evaluar ese siguiente paso.

"Una organización que no crece empieza a apagarse. Tenemos que seguir pensando“, resumió Salazar.