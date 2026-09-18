La Asamblea General de la ONU aprobó la participación de Palestina a pesar del veto propuesto por Estados Unidos; país que será sede de la cumbre global del 21 al 25 de septiembre en Nueva York.

Con 152 votos a favor, la Asamblea General validó la resolución que desestima el bloqueo de Donald Trump hacia la comitiva palestina , en un contexto donde se negó la visa a Mahmud Abás y a los funcionarios de su Gobierno.

De la amplia mayoría que respaldó la iniciativa, cuatro países se abstuvieron: Perú, Colombia, Honduras y Panamá. Mientras que votaron en contra de Palestina, Estados Unidos, Israel y Paraguay.

El internacionalista Francisco Belaúnde sostuvo en X que la abstención del Perú muestra que el país está renunciando paulatinamente a las posturas equilibradas y justas.

¿Por qué no quieren que Palestina participe en cumbre de la ONU?

Estados Unidos acusa a la Autoridad Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de “una falta de reforma” y de “internacionalizar el conflicto israelí-palestino” tras las denuncias presentadas por Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Si bien la Asamblea General de la ONU dispuso la revocatoria del bloqueo a Palestina para la junta diplomática, la comitiva liderada por Abás participará de manera virtual al no tener las visas aprobadas.

"No vamos a retroceder. Nos mantendremos en esta línea", dijo Netanyahu en septiembre de este año sobre el retiro de tropas pese a las presiones para alto al fuego en Gaza. Trump lo avala. Foto: Oficina del primer ministro israelí / EFE

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Desde Amnistía Internacional exigen que el Departamento de Estado de Estados Unidos desista de prohibir la asistencia de la delegación palestina a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Advierten que con decisiones como estas se viola el acuerdo relativo a la sede de las Naciones Unidas, y se marca un precedente peligroso en el que Estados Unidos “instrumentaliza su posición privilegiada como país anfitrión de la ONU para imponer restricciones arbitrarias”.

Con información de EFE.