El presidente Gustavo Petro insiste en que ya se acabó la vía diplomática para poner un alto al fuego en Palestina. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP
Redacción Gestión
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que propondrá en la Asamblea General de la ONU

Esta medida se ampara en el ‘Uniting for Peace’ de la ONU, y deberá ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General.

“Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional”, mencionó Petro durante su participación en una protesta propalestina en Nueva York.

El mandatario colombiano alegó que , “se acabó la diplomacia”, por lo que “hay que pasar a otra fase de la lucha”.

A su criterio, millones de hombres y mujeres de todo el planeta tendrían que unirse a una milicia para acallar

“Es un genocidio igual al que sufrió el pueblo judío ante los alemanes nazis, pero esos nazis se visten hoy con una bandera y con una historia que no les pertenece: la del pueblo de Israel”, comentó Petro, quien protestó junto al músico Roger Waters.

Con información de EFE

