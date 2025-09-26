El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que propondrá en la Asamblea General de la ONU la creación de un “Ejército de salvación” para Palestina, a fin de combatir contra la armada de Israel.

Esta medida se ampara en el ‘Uniting for Peace’ de la ONU, y deberá ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General.

“Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional”, mencionó Petro durante su participación en una protesta propalestina en Nueva York.

El mandatario colombiano alegó que tras el último veto al alto al fuego en Gaza que realizó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, “se acabó la diplomacia”, por lo que “hay que pasar a otra fase de la lucha”.

A su criterio, millones de hombres y mujeres de todo el planeta tendrían que unirse a una milicia para acallar “a (Donald) Trump y (Benjamín) Netanyahu”.

“Es un genocidio igual al que sufrió el pueblo judío ante los alemanes nazis, pero esos nazis se visten hoy con una bandera y con una historia que no les pertenece: la del pueblo de Israel” , comentó Petro, quien protestó junto al músico Roger Waters.

Con información de EFE