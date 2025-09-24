La presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo una reunión bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, como parte de la agenda de su viaje a Nueva York, Estados Unidos.

El encuentro se desarrolló con el fin defortalecer los lazos de cooperación internacional con el país de Oriente Medio.

En la actividad participaron, además, los ministros de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer; de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; y el representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, Gustavo Adrianzén.

De igual modo, estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, Abdullah Al-Yahya; y el director de la Autoridad kuwaití de Promoción de Inversiones Directas (KDIPA), Meshaal Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

Dina Boluarte, sostuvo una reunión bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah. Foto: Presidencia

Previamente,la presidenta Boluarte se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a quien le expresó el firme compromiso del Gobierno con la paz, el fortalecimiento del multilateralismo y con los valores universales que inspiran al organismo multilateral.

Perú reafirma su compromiso con el Acuerdo de París

La presidenta de la República, Dina Boluarte, reafirmó el compromiso del Perú con el Acuerdo de París durante su presentación en la Cumbre sobre el Clima 2025, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese sentido, sostuvo que desde el Gobierno se impulsa una acción climática integral que abarca la adaptación efectiva, la mitigación acelerada y el desarrollo sostenible.

“En este momento crucial para el mundo, el Perú reafirma su compromiso con el acuerdo de París, mediante la actualización de su contribución determinada a nivel nacional que hemos denominado NDC 3.0 y será presentada durante la COP 30 en Belém, Brasil”, señaló la jefa de Estado.

La presidenta Dina Boluarte durante su participación en la Cumbre sobre el Clima 2025. (Foto: Presidencia)

Detalló que la NDC 3.0 reflejará una renovada visión hacia un futuro resiliente, la cual está siendo elaborada mediante un proceso participativo con pueblos indígenas, gobiernos locales y regionales, sector privado y sociedad civil.

Indicó que al 2035, en mitigación el Perú se compromete a no superar los 179 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras que en adaptación se priorizará medidas territoriales en siete áreas: agua, bosques, agricultura, salud, pesca y agricultura, turismo y transporte.

“Hemos incorporado migraciones y empleos verdes, totalizando 84 medidas, además de un componente sobre pérdidas y daños”, destacó.

La mandataria afirmó que nuestro país está preparado para participar en enfoques corporativos conforme al artículo 6 del Acuerdo de París .

“El Perú demuestra que la acción climática es posible. Solo a través de voluntad política, respeto al régimen multilateral y cooperación internacional podremos acelerar las soluciones frente al cambio climático, cuidando nuestro único hogar, la tierra, nuestra única Pachamama”, sostuvo.