La presidenta Dina Boluarte, indicó este martes durante su participación en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, que pueda reconocerse a las mafias internacionales de extorsión y narcotráfico como “organizaciones terroristas”, señalando que ya operan en el Perú con métodos propios del terrorismo clásico, como atentados con explosivos.

“En el Perú la delincuencia internacional dedicada a la extorsión recurre a métodos terroristas, como los atentados con explosivos, para someter a los ciudadanos. Estas organizaciones criminales, que utilizan armas de guerra, han creado mecanismos financieros para lavar el dinero manchado de sangre, remitiendo grandes sumas a sus países de origen”, añadió.

“Se pretende normalizar esta violencia, que requiere, para su derrota, el reconocimiento por la ONU, como organizaciones terroristas y una nueva legislación nacional e internacional que detenga su amenaza al sistema democrático y al desarrollo de los pueblos”, agregó.

Boluarte también recordó los más de 70 mil muertos que dejó el terrorismo en el Perú, denunciando que “los héroes de las Fuerzas Armadas y policiales que defendieron la democracia son perseguidos, mientras que los terroristas son indemnizados y considerados víctimas”.

“Las Fuerzas Armadas y policiales que defendieron la vida y la libertad de los peruanos son acusados de violar los derechos humanos, convirtiéndose así los héroes defensores de la vida, la democracia y la libertad en victimarios, y los terroristas en víctimas. El mundo al revés”, dijo.

Balance económico

En otro momento, Dina Boluarte aseguró que el Perú vive hoy “17 meses consecutivos de crecimiento” tras haber superado la recesión y la inflación.

Destacó que el país tiene reservas internacionales superiores a US$ 88 mil millones, inflación menor al 2% y una deuda externa que no supera el 32% del PBI: “Somos un país solvente y estable”, subrayó.

“Hemos recuperado la confianza de la inversión nacional, pero también del extranjero, y abrazado a la libertad. Somos un país solvente y estable. La economía peruana logró crecer el año 2024 un 3.3%, y en el presente año 2025 está superando un crecimiento del 3.5%, previéndose que el 2026 se mantenga la tendencia de la expansión económica”, expresó la mandataria.

Arremete contra críticos

La jefa de Estado, también utilizó su intervención para arremeter contra sus críticos e intentar colocar a su gobierno como bastión de estabilidad en la región. Al mismo tiempo, la jefa de Estado aprovechó en denunciar a lo que calificó como “narrativas falsas usadas por movimientos antidemocráticos”.

Boluarte apuntó directamente contra sus opositores, particularmente contra Pedro Castillo y su entorno, a quienes acusó de intentar imponer un “golpe de Estado” en diciembre de 2022 y luego acusarla de usurpar el cargo.

“El golpista se convirtió en víctima, y la presidenta que asumió constitucional y legalmente fue acusada de usurpadora. La mentira trastocada en verdad y la verdad en mentira. Este es uno de los grandes temas de nuestro tiempo”, señaló.

La mandataria advirtió sobre el resurgimiento de lo que denominó “ideologías de odio” que, según ella, buscan imponerse a través de relatos falsos y manipulación. Comparó esas estrategias con los métodos totalitarios previos a la Segunda Guerra Mundial y alertó que, en América Latina, se intenta reeditar ese libreto.

“El primer paso es la construcción de un relato en el que se miente, se engaña y se manipula”, dijo. Además, denunció el apoyo de actores internacionales que “difunden falsedades para destruir la democracia”.

En tono diplomático, Boluarte respaldó la iniciativa de reforma de la ONU conocida como “ONU 80” y solicitó que la próxima Secretaría General sea ocupada por un latinoamericano, apelando al legado del excanciller peruano Javier Pérez de Cuéllar.

Boluarte denuncia “intervencionismo” en países y defiendió a militares enjuiciados

La presidenta indicó que estos relatos son reforzados por un “intervencionismo externo” que promueve relatos falsos para destruir la democracia y la libertad en los países.

“El cínico relato se ve reforzado por el intervencionismo en los asuntos internos de los países, apoyando y difundiendo falsedades para destruir la democracia y eliminar la libertad”, remarcó.

La mandataria indicó que, en el país, los juicios a militares y policías que lucharon contra el terrorismo demoran mucho tiempo.

Señaló que el Perú vivió más de veinte años de terrorismo que provocó más de 70 mil muertes y que, según ella, existe un relato falso que acusa a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales de “victimarios” en este período.

“El relato que se ha querido imponer es una mentira flagrante. Las Fuerzas Armadas y policiales que defendieron la vida y la libertad de los peruanos son acusados de violar los derechos humanos, convirtiéndose así los héroes defensores de la vida, la democracia y la libertad en victimarios y los terroristas en víctimas”, señaló.