El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intervino este viernes en la Asamblea General de la OU con un código QR en la solapa que lleva a una página web con imágenes explícitas y muy sangrientas de las matanzas de Hamás perpetradas el 7 de octubre de 2023.

Tras escanear y abrir el código QR aparece un mensaje de advertencia que asegura que la página tiene “contenido explícito” y “violencia extrema”.

La página web que el primer ministro israelí ha llevado a Nueva York se publicita como una “documentación de los crímenes contra la humanidad” cometidos en la “masacre de Hamás” del 7 de octubre de 2023, en la que según asegura la página, “más de 1,000 civiles inocentes fueron masacrados”.

Netanyahu está siendo investigo por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y ha pedido su detención. Los jueces de la CPI sostienen que hay “motivos razonables” para creer que es responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Benjamin Netanyahu interviene durante el Debate General de la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

En la web a la que da paso el código QR y a la que se accede sin restricciones, se muestran imágenes de soldados con los rostros desfigurados y el pecho bañado en sangre, pero también fotos y vídeos de la masacre en el festival de música de Reim, donde hubo 364 asesinados y 40 secuestrados, y en las que se puede ver sangre en los inodoros portátiles, filas de cadáveres con visibles heridas de bala y también cuerpos y objetos calcinados.

La web también recuerda las cifras de aquel ataque: más de 1,200 muertos, más de 6,000 heridos y 253 secuestrados.

Netanyahu, que hoy presenció como decenas de delegaciones abandonaban la sala cuando subió a la tarima a pronunciar su discurso, está intentando volver a recuperar las riendas del relato, después de que en las últimas semanas países como Reino Unido, España o Canadá hayan reconocido al estado de Palestina y cada vez más naciones califiquen de genocidio la ofensiva que Israel mantiene en la Franja de Gaza desde aquel día.

Israel también ha desplegado una campaña propagandística por toda la ciudad de Nueva York, que incluye desde camiones a dos carteles en Times Square donde se lee “recuerden el 7 de octubre”.

Los delegados abandonan la sala mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Hamás celebra ‘boicot’

El grupo islamista Hamás celebró este viernes que decenas de delegados abandonaran el salón de la Asamblea General de la ONU en Nueva York antes del discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un gesto que refleja el “profundo aislamiento internacional” del dirigente israelí.

“El boicot de su discurso por la mayoría de las delegaciones internacionales refleja el creciente aislamiento que ha rodeado a Netanyahu y a su entidad ilegal”, señaló Hamás en un comunicado.

El grupo añadió que la acción también evidencia la “solidaridad global cada vez mayor con el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la creación de su Estado independiente”.

El asiento de Palestina está vacío mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Al mismo tiempo, subrayó que “el establecimiento de un Estado palestino independiente, con Jerusalén como su capital, es un derecho inalienable que no será socavado por los crímenes del ocupante ni por sus políticas fascistas”.

“Nuestro pueblo está comprometido con su tierra y permanecerá en el camino de la liberación y el retorno hasta el establecimiento de su Estado independiente con Jerusalén como capital”, concluyó Hamás.

En su discurso, Netanyahu insistió en que Israel no reconocerá un Estado palestino. “Es una locura y no lo haremos”, afirmó, subrayando que no cometerá un “suicidio nacional” reconociéndolo.

Elaborado con información de EFE