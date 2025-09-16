El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que el ataque de Israel a miembros de Hamás en Catar estuvo “plenamente justificado” porque ese país, que ejerce como mediador entre Israel y el grupo islamista en Gaza, “alberga”, “organiza” y “financia” a Hamás.

“(Catar) Está vinculado a Hamás, alberga a Hamás, organiza a Hamás, financia a Hamás”, afirmó Netanyahu. “¿Es Catar proisraelí? ¿Está de nuestro lado? Saben que no es cierto”, dijo para añadir: “Nunca pensé que pudieran ser proisraelíes o incluso neutrales”.

En una rueda de prensa en Jerusalén, Netanyahu añadió que “si Catar hubiera querido, podría haber ejercido fácilmente una presión mucho mayor y eso nos habría ayudado a liberar a todos nuestros rehenes en los primeros meses de la guerra (en Gaza)”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de DEBBIE HILL / POOL / AFP)

Israel atacó la semana pasada en suelo catarí al equipo negociador de Hamás que estaba allí reunido para conversar sobre la última propuesta estadounidense en la Franja palestina.

Como resultado del bombardeo en Doha al edificio donde se encontraban, murieron seis personas, cinco de ellas del grupo islamista pero no líderes del mismo. Tanto Catar como Estados Unidos son mediadores entre Hamás e Israel en Gaza y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado su molestia por el hecho de que Netanyahu haya atacado el suelo de un país que considera su aliado.

Según el primer ministro israelí, el ataque estuvo “plenamente justificado” porque Israel tiene el “derecho internacionalmente reconocido” de actuar “contra los terroristas que operan y los atacan desde otros estados”.

Gran operación terrestre

Israel lanzó este martes una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, después de que Estados Unidos, su principal aliado, respaldara su objetivo de erradicar a Hamás, pese a la creciente alarma internacional por la suerte de la población en el devastado territorio.

El inicio de la ofensiva coincidió con la publicación de un informe de la comisión de investigación de la ONU, en el que acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza y responsabilizó al primer ministro Netanyahu y a otros dirigentes israelíes.

El ejército israelí ha ordenado a cientos de miles de palestinos que evacuen la ciudad de Gaza antes de una ofensiva terrestre para conquistarla.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del asolado territorio palestino había quedado “en llamas” tras los ataques. “No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión”, afirmó.

El asalto terrestre israelí, que siguió a una intensa noche de bombardeos, fue ampliamente condenado y el jefe de derechos humanos de la ONU exigió el fin de la “carnicería”.

Desde hace un mes, Israel ha intensificado los bombardeos sobre la principal urbe del enclave, que presenta como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino Hamás.

Palestinos observan el derrumbe de la torre Mhanna en medio de una densa humareda durante un ataque israelí en el barrio de Tal el-Hawa, en la ciudad de Gaza, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).

“Estamos avanzando hacia el centro” de la localidad, detalló un mando militar. El ejército afirmó que cerca del 40% de la población de la ciudad evacuó hacia el sur.

Una gran parte de Ciudad de Gaza ya está en ruinas tras casi dos años de guerra. La contienda se desató por el letal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

En el barrio Al Tufah, al noreste de Ciudad de Gaza, solo quedan escombros de un edificio alcanzado por los bombardeos.

Un hombre palestino inspecciona los escombros tras los ataques israelíes contra la vivienda de la familia al-Qattaa en el barrio de al-Tuffah, en la ciudad de Gaza, el 31 de mayo de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).

“Había unas 50 personas dentro, entre ellas mujeres y niños. No sé por qué lo bombardearon”, señaló Abu Abd Zaqut, cuyo tío vivía allí junto a su familia.

“¿Por qué matar a niños que dormían tranquilamente? Sacamos a los niños en pedazos”, agregó.

La Defensa Civil gazatí cifró en 37 los muertos en el enclave el martes. El ejército israelí también atacó la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja, agregó.

A causa de las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas, la AFP no puede verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.

“Genocidio”

La Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI) de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza con el fin de “destruir” a los palestinos.

Por su parte, Israel criticó un “informe sesgado y falso”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró a AFP y a Reuters que “se acumulan las pruebas” de genocidio en Gaza y que “corresponde a la justicia” decidir si hay uno en curso.

Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Menahem KAHANA / AFP).

Hamás, que gobierna Gaza, dijo a su vez que la ofensiva israelí es “una limpieza étnica sistemática” dirigida contra el pueblo de Gaza.

Pese a la creciente alarma internacional, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, prometió el lunes un “apoyo inquebrantable” de su país a Israel en su objetivo de eliminar a Hamás en Gaza en el marco de su visita oficial a Jerusalén.

“Creemos que disponemos de una ventana muy breve de tiempo para llegar a un acuerdo [de alto el fuego]. Ya no tenemos meses, sino probablemente días”, afirmó Rubio a los periodistas mientras salía de Israel en dirección a Catar.

Palestinos inspeccionan los escombros de la torre residencial Al-Ghafari tras ser alcanzada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Rubio afirmó que la solución diplomática en la que Hamás se desmilitariza es la preferida por Washington, pero “a veces, cuando se trata con un grupo de salvajes (...), eso no es posible”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Hamás de usar a los rehenes como escudos humanos. “(...) Si lo hacen estarán en graves problemas”, dijo.

EE.UU. confía en el rol de Catar

Este martes, Rubio visitó Catar, otro socio de Washington, y que, la semana pasada, fue escenario de un bombardeo israelí contra dirigentes de Hamás que se encontraban en Doha.

“Si hay algún país en el mundo que pueda ayudar a poner fin a esto [la guerra] mediante una negociación, ese es Catar”, aseguró Rubio, que se reunió con el emir.

El norteamericano “reiteró el apoyo fuerte de Estados Unidos a la seguridad y soberanía de Catar”, indicó su portavoz, Tommy Pigott.

Columnas de humo se elevan de edificios de la ciudad de Gaza durante los ataques del ejército israelí, este martes. Foto: EFE/Ahmad Awad

La víspera, más de 50 dirigentes árabes y musulmanes se reunieron en Doha, donde pidieron “reconsiderar” las relaciones diplomáticas y económicas con Israel e instaron a Washington a ejercer más presión sobre su aliado.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás del 2023, cuando comandos islamistas mataron en Israel a 1,219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

Además, secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, aunque 25 sin vida, de acuerdo con el ejército israelí.

La campaña de represalia israelí ya deja más de 64,900 fallecidos en Gaza, también civiles en su mayor parte, según cifras del Ministerio de Salud local, que la ONU considera fiables.

Con información de EFE y AFP