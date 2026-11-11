Según la red MapBiomas Perú, nuestro país registra 3.9 millones de hectáreas quemadas por incendios forestales desde 1990, un terreno similar a 15 veces el área de Lima Metropolitana.

Dicha data —a cargo de la Sala de Observación Perú, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)— corresponde a estudios de los últimos 36 años e identifica a las zonas más afectadas: la Amazonía y los Andes.

El 85% de la extensión quemada en el país entre 1990 y 2025 se concentró entre julio y noviembre, lo que reveló “un patrón estacional recurrente”.

Según el reporte, este instrumento permite entender la dinámica del fuego desde 1990, y ayudará a planificar la prevención, orientar el combate de incendios y guiar la recuperación de las áreas afectadas.

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“Se ofrece información confiable sobre el área quemada en el país, generada con imágenes satelitales, inteligencia artificial y aprendizaje profundo”, agregaron.

MapBiomas enfatiza que los años con mayor superficie quemada fueron 2022, con 445,800 hectáreas; 2024, con 419,800 hectáreas; y 2023, con 359,800 hectáreas.

Ucayali tiene el mayor registro acumulado por departamentos, con 507,800 hectáreas quemadas. Lo bautizaron como “una cicatriz continua de fuego”.

Por último, advirtieron que más de 400,000 hectáreas se quemaron entre julio de 2025 y julio de 2026, con seis de cada diez hectáreas ubicadas en áreas antrópicas (con actividad humana) y ocho de cada diez hectáreas en zonas naturales andinas.

Con información de EFE.