El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió elevar la tasa de interés de referencia en noviembre.

Luego de 14 meses de mantenerla en 4.25%, la autoridad monetaria optó por incrementar la tasa de política monetaria a 4.50%.

Argumenta que, en octubre, la inflación mensual fue de 0.57% y la inflación sin alimentos y energía de 0.16%. En términos interanuales, la inflación aumentó de 4.5% en setiembre a 5.3% en octubre, principalmente por el incremento de los precios de alimentos y energía.

En el mes, la tasa de inflación interanual sin alimentos, energía y transporte fue de 2%, en el centro del rango meta, nivel ligeramente superior al registrado en los últimos meses. Por su parte, la tasa de inflación interanual sin alimentos y energía aumentó de 4.5% a 4.6%.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso. El presente año, no había realizado ningún movimiento.

Expectativas

Las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 3.1% en octubre, ligeramente por encima del límite superior del rango meta de inflación.

Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que vienen afectando a la inflación.

Sin embargo, se mantiene el riesgo de que el Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación, algunos de los cuales ya se han venido materializado en los últimos meses.

La mayoría de los indicadores adelantados de la actividad económica a octubre siguen mostrando un buen desempeño.

Incertidumbre

En la encuesta del Banco Central, los indicadores de situación actual registraron una evolución mixta respecto del mes previo, mientras que los indicadores de expectativas se redujeron, aunque se mantuvieron en el tramo optimista.

Los riesgos globales se mantienen elevados, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo. Asimismo, persiste la incertidumbre en torno a las tensiones en Medio Oriente, a lo que se suman otros riesgos geopolíticos.

A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial permanecen positivas y los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana.

El BCRP advierte que esta decisión no implica necesariamente el inicio de un ciclo de alzas sucesivas de la tasa de referencia. El Directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, señala en su comunicado.