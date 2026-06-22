"Hicimos un estudio en varios países de Latinoamérica. Evaluamos Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, Argentina, Chile y Perú“, explicó Rolando Blanco, CEO de Pentafon HR Solutions. Tras ese análisis exhaustivo, el país andino se impuso como la apuesta para una nueva expansión. ¿La razón? Una combinación de factores que, según Blanco, los números terminaron por confirmar: el talento competitivo de su gente, la calidez del peruano, el potencial de crecimiento de la industria de servicios y la ubicación del país.

La empresa, con dos décadas de trayectoria operando para mercados como Estados Unidos, México y Venezuela, formalizó su llegada al Perú en diciembre de 2025, instalando sus primeras operaciones en el distrito de Lince .

¿Qué resultado tienen al primer cuatrimestre? En detalle, Pentafon ha contratado cerca de 200 colaboradores y los resultados del equipo peruano no solo igualaron, sino que empataron los indicadores de sus operaciones en México, con años de experiencia acumulada.

"A pesar de que las operaciones de México tienen dos, tres, cuatro o cinco años operando, el staff de Perú logró posicionarse con los mismos índices de satisfacción del cliente en NPS y los mismos niveles de cumplimiento. Fueron rapidísimos en llegar a los resultados“, señaló Blanco.

La compañía mexicana inició operaciones en Lince a finales de 2025 y actualmente cuenta con cerca de 200 colaboradores en el país. Foto: Pentafon

Pentafon apunta a consolidar su presencia

En México, Pentafon proyecta cerrar 2026 con una facturación global de 1,500 millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente US$ 87 millones. Para Perú, en cambio, el foco por ahora está puesto en construir una base operativa robusta .

"Honestamente, la cifra (de facturación) la estamos construyendo porque estamos apostando primero por una operación muy sólida: lograr el posicionamiento de marca en Lima, que la gente nos conozca y nos vea como una de sus mejores opciones para trabajar“, admitió.

La meta concreta para este año es consolidar una operación con tasas de rotación por debajo del 5% mensual —por debajo del promedio del mercado— y mantener indicadores de calidad superiores al 92%, el estándar que ya manejan en su operación mexicana. Si lo logran, acotó, recién a fines de 2026 definirán las metas de crecimiento para 2027.

No obstante, la expectativa de la mexicana es ambiciosa: que Perú llegue a representar la mitad de toda su operación global. "Traemos una expectativa de que Perú se pueda convertir en el 50% de nuestra operación. Estamos hablando de una facturación superior a los 500 millones de pesos mexicanos anuales ( US$ 29 millones) “, reveló.

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El ejecutivo también fue cauteloso con los plazos para lograr esta expectativa. "No tenemos la fecha exacta de cuándo lo vamos a lograr, pero queremos apostar por Perú como una de nuestras sedes de gran tamaño“, afirmó.

La meta de Pentafon es convertir a Perú en uno de sus principales centros operativos, con una participación potencial de hasta el 50% de su negocio global. (Foto: Getty Images)

¿A qué sectores mira para proveer sus servicios?

En cuanto a su estrategia comercial, Pentafon tiene como foco principal los servicios de atención al cliente y experiencia del cliente (Customer Service y Customer Experience), con una especialización en sectores como servicios financieros y retail. Blanco subrayó que la compañía cuenta con experiencia atendiendo a empresas de distintas industrias en mercados como México, Estados Unidos y España.

“Nuestro enfoque está principalmente en los servicios de Customer Service y Customer Experience. Nos hemos especializado en la atención de industrias financieras, incluyendo bancos, aseguradoras y fintechs. Además, el retail es otra de nuestras grandes fortalezas, trabajando con compañías líderes de este sector en distintos mercados”, mencionó.

El directivo agregó que uno de los objetivos de la empresa es replicar en Perú la experiencia desarrollada en otros países, operando de manera integrada para clientes de alcance regional e internacional . “Estamos apostando por tener operaciones simultáneas en México y Perú para atender clientes de la misma naturaleza y con los mismos estándares de servicio”, indicó.

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Sin embargo, precisó que, por el momento, la compañía aún no ha iniciado una estrategia comercial intensiva dirigida a captar clientes locales en Perú . En esta primera etapa, el foco está puesto en atender desde el país a empresas globales que ya forman parte de su cartera .

“Todavía no hemos iniciado una exploración profunda del mercado peruano en términos comerciales. Hoy estamos avanzando principalmente en la gestión de clientes globales, es decir, empresas y marcas internacionales que tienen operaciones en distintos países y que son atendidas desde el talento peruano”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la operación local viene posicionándose como una plataforma para la prestación de servicios a escala internacional, aprovechando las capacidades del capital humano peruano. “Lo que estamos construyendo en Perú es una operación capaz de brindar servicios para compañías globales, apoyándonos en el talento y la calidad profesional que hemos encontrado en el país”, concluyó.