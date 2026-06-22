Pentafon eligió Perú para su expansión regional tras evaluar mercados como Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Argentina. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Las inversiones mexicanas siguen ganando terreno en Perú. La más reciente prueba de ello es Pentafon, empresa del Grupo Neikos que a finales de 2025 decidió cruzar fronteras y apostar por el mercado peruano, seducida por un sector —el de centros de contacto— que mueve entre US$ 730 y US$ 800 millones al año. ¿Cuáles son sus planes para crecer?

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